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‘Mavi Boncuk’lu

‘Mavi Boncuk’lu doğum günü
16 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal Sunal, 72. yaş gününde 'Mavi Boncuk' temalı bir etkinlikle anıldı. İstanbul Kadıköy'deki etkinliğe 'ın eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal'ın yanı sıra Emel Sayın, İlyas Salman, Zihni Göktay, Perran Kutman, Ahmet Gülhan, Bahar Öztan ve birçok oyuncu katıldı. Mavi Boncuk filminde kullanılan mavi otomobilin muadili ve filmde Emel Sayın'ın içerisine sarıldığı halı da getirildi. Mavi arabayı görünce heyecanlanan Emel Sayın, "Çok tuhaf oldum, etkilendim. 1974 yılına döndüm. Keşke sevgili arkadaşlarım aramızda olsaydı. Bu halının içine girmiştim ben. İyi ki bu filmi yapmışız" dedi. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da, "Eşimin nde anılması çok güzel. Çok mutlu oldum" diye konuştu.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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