‘Mavi Boncuk’lu doğum günü

16 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal Sunal, 72.yaş gününde 'Mavi Boncuk' temalı bir etkinlikle anıldı. İstanbul Kadıköy'deki etkinliğe Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal'ın yanı sıra EmelSayın, İlyas Salman, ZihniGöktay, Perran Kutman,Ahmet Gülhan, Bahar Öztan ve birçok oyuncu katıldı. Mavi Boncuk filminde kullanılan mavi otomobilin muadili ve filmde Emel Sayın'ın içerisine sarıldığı halı da getirildi. Mavi arabayı görünce heyecanlanan Emel Sayın, "Çok tuhaf oldum, etkilendim. 1974 yılına döndüm. Keşke sevgili arkadaşlarımaramızda olsaydı. Bu halının içine girmiştim ben. İyi ki bu filmi yapmışız" dedi. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da, "Eşimin doğum gününde anılması çok güzel. Çok mutlu oldum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.