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sonuçları açıkklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı () resmi internet sayfasından 2016/7 sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlandı.

KPSS sonuçları açıkklandı

Binlerce aday tarafından merakla beklenen 2016/7 (Sağlık Bakanlığı) sonuçları 'nin sitesinden duyruldu.

ADAYLAR TC KİMLİK NUMARASI İLE ÖĞRENEBİLECEK
Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sitesinden sonuçlara erişim sağlayabilecekler. ÖSYM 'den duyuru! 28 Ekim - 3 Kasım 2016 tarihleri arasında tercihleri yapılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara sözleşmeli personel alımı sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2016/7): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması KPSS-2016/7 Tercih Kılavuzunda yer alan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

SONUÇLAR RESMİ SİTEDE
Yerleştirme sonuçları, 7 Kasım 2016 tarihinde saat 16:50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi 18:38
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