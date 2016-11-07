Gram gram hayat

İzmir'de Öznur Bölükbaşı, hamileliğinin 24. haftasında sancılandı. Erken doğum yaptı. 684 gram ağırlığında doğan Melih Tuğra, özel bir hastanede tedaviye alındı. Parmak bebek, 4 ay sonra kalp ameliyatına alındı. Minik bedeniyle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Melih, doğumundan 6 ay sonra 684 gramdan 4.5 kiloağırlığa ulaştı. Anne Bölükbaşı, hastaneden taburcu edilen bebeğini, sıkıntılı bir sürecin ardından kucağına aldı. Parmak bebeği, kendi çocukları gibi tedavi edip büyüten doktor ve hemşireler ise duygu dolu anlar yaşadı. Anne Öznur Bölükbaşı, "Oğlumun sağlıklı olduğunu görmek dünyanın en güzel duygusu. Bir an olsun pes etmedim. Sürekli bugünleri hayal ettim. Melih'isağlığına kavuşturan doktorve hemşireler artık ailemizinbirer parçası" ifadesini kullandı.
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