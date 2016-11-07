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Gram gram hayat

Melih, 6 ay önce 684 gram ağırlığında doğdu. Doktorlar, yaşaması için seferber oldu. , 4.5 kiloya ulaşarak hayata tutundu...

Gram gram hayat
İzmir'de Öznur Bölükbaşı, hamileliğinin 24. haftasında sancılandı. Erken doğum yaptı. 684 gram ağırlığında doğan Melih Tuğra, özel bir hastanede tedaviye alındı. , 4 ay sonra kalp ameliyatına alındı. Minik bedeniyle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Melih, doğumundan 6 ay sonra 684 gramdan 4.5 kilo ağırlığa ulaştı. Anne Bölükbaşı, hastaneden taburcu edilen bebeğini, sıkıntılı bir sürecin ardından kucağına aldı. Parmak bebeği, kendi çocukları gibi tedavi edip büyüten doktor ve hemşireler ise duygu dolu anlar yaşadı. Anne Öznur Bölükbaşı, "Oğlumun sağlıklı olduğunu görmek dünyanın en güzel duygusu. Bir an olsun pes etmedim. Sürekli bugünleri hayal ettim. Melih'i sağlığına kavuşturan doktor ve hemşireler artık ailemizin birer parçası" ifadesini kullandı.
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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