MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, ifade vermeye gitmeyen HDP'lilere yönelik operasyonla ilgili, "Devletin kaynaklarını, milletin vergilerini PKK'ya lojistik olarak sunan hain belediye başkanları nasıl cezalarını çekiyorlarsa, bu sözde vekiller de cezalarını çekmelidir. Devlet elbette teslim olmaz, devlet elbette kendini koruyacaktır" ifadesini kullandı. Teröre destek veren HDP'lilerin Türk milletinin vicdanından kaçamayacağını vurgulayan Adan, "Dünyanın herhangi bir ülkesinde idam nedeni olacak hainliklerine artık Türkiye'de devam edemeyeceklerini görsünler" ifadelerini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Bağlar semtinde düzenlediği saldırıyı nefretle kınadığını belirterek, şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.



Saldırının HDP'lilere yönelik tutuklamaların hemen sonrasında yapılmasının tesadüf olmadığını vurgulayan Adan, şu ifadeleri kullandı:



"Hainler kendi siyasi uzantılarının ayağına basılınca havlamaya başlamışlardır. Tüm hainler eninde sonunda akıttıkları bu kanda boğulacaklardır. HDP'li sözüm ona milletvekillerinin tutuklanması üzerinden hiç kimse mağduriyet çıkarmaya kalkışmamalıdır. Ne mağduriyeti? Hainlerin eylem ve söylemlerinden asıl mağdur olan Türk milletidir. Bu şahısların gerçekte kimin vekilliğini yaptıkları, bu hain saldırıda belli olmuştur. Bunlar Türk düşmanlarının vekilliğine peşinen soyunmuş ve Türk düşmanlarına taşeronluk yapmaya gönüllü bir avuç zavallıdır. Haklarında açık ve net olarak 'terör örgütü PKK propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, silahlı terör örgütüne üye olmak ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs' gibi suçlamalardan haklarında fezlekeler bulunan ve ifadeye çağrılan bu sözde vekiller, bugüne kadar ifade vermemekte ayak diremişler ve kendilerini devletin ve hukukun üstünde görmüşlerdir."



"TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINDAN KAÇAMAYACAKLAR"

Adan, HDP'li milletvekillerinin, milletvekili olmanın kimseye suç işleme hakkı vermeyeceğini iyi bilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Terör örgütü propagandası, örgüte yardım etme hakkı vermez. Hukuk devletinde her suçun cezası vardır. Devletin kaynaklarını, milletin vergilerini PKK'ya lojistik olarak sunan hain belediye başkanları nasıl cezalarını çekiyorlarsa, bu sözde vekiller de cezalarını çekmelidir. Devlet elbette teslim olmaz, devlet elbette kendini koruyacaktır. Bu sözde vekiller, kendilerine türlü yollarla sahip çıkan ve hatta PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen Avrupa'ya (özellikle Belçika ve Almanya) sırtlarını dayadıklarını zannediyorlar. Dünyanın herhangi bir ülkesinde idam nedeni olacak hainliklerine artık Türkiye'de devam edemeyeceklerini görsünler. Hiçbir devlet, bölücüleri kendi meclisine sokup onlara imtiyaz vermez. Cüret ve cesaretlerini Avrupa'dan alan bu hainler, Türk devletinin hukukundan ve Türk milletinin vicdanından kaçamayacaklardır.