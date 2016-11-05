Suç dosyaları kabarık

HDP'li 55 milletvekili hakkında, çoğunluğu terörden olmak üzere 511 dosya bulunuyor. Tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 93 soruşturma bulunuyor. Demirtaş'ın Demokratik Toplum Kongresi'nin Diyarbakır'daki toplantısındaki konuşmasında, Kürtler'in ayrı bir devlet kurmasına yönelik sözleri de soruşturma da yer alıyor. İşte Demirtaş'ın adeta PKK'nın sözcüsü gibi yaptığı konuşma ve faaliyetler;

İSYAN VE İTAATSİZLİK ÇAĞRISI

♦ 12 Şubat 2014: (Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'nin bir açılış törenindeki konuşmasında) "Seçimlerden sonra sadece fuar ya da kültür merkezleri inşa etmeyeceğiz. Asıl inşa edilecek olan özerkliktir. Bu halk artık kendini yönetme aşamasına geldi."

♦ 6-8 Ekim 2014: Demirtaş Diyarbakır başta olmak üzere ülke genelinde Kobani'de yaşanan olayları bahane ederek halka sokağa dökülmesi çağrısı yaptı. Çıkan olaylarda 55 kişi hayatını kaybetti.

♦ 24 Ağustos 2015: (Terör örgütünün yayın organı ANF'ye verdiği demeçte) "Halkın öz yönetiminden daha meşru bir şey olamaz. Halkın özerklik talebini gayrı meşru ilan etmek partimizin ruhuna aykırı. Sivil halk meclislerinin ilan ettikleri özerklik tutumunu bir halk iradesi beyanı olarak görmek lazım."

♦ 28 Ağustos 2015: (Avusturya'nın başkenti Viyana'da partisinin düzenlediği mitingdeki konuşmasında) "AKP'nin Ankara'da 3 imza ile atadığı vali var ya onun memuru, emir vermiş. Halkın yüzde yüz oyunu almış vekiller şehre giremez demiş. Hakkâri'nin vekilleri Hakkâri'ye giremez diyor. Şimdi ben size soruyorum, Kürtler Özerklik ilan etmesin de ne yapsın?"

♦ 31 Ağustos 2015: (Hollanda'da BBC radyosuna yaptığı açıklamada) "Özerklik talebi devletin baskılarına karşı sivil bir isyan ve itaatsizliktir. Biz sadece Kürtlere değil, Türk seçmene de özerklik vaat ediyoruz."

♦ 10 Ekim 2015: Ankara'da meydana gelen ve 102 kişinin ölümüne neden olan patlama sonrası hükümeti hedef alan suçlayıcı açıklamalar yaptı.

♦ 10 Kasım 2015: (Terör örgütünün yayın organı Med Nuçe TV'ye verdiği demeçte) "Silvan halkı kendi iradesine sahip çıkıyor. HDP'de, Kürt halkının öz yönetim ve özerklik hakkını sahipleniyor. Bu talep partimizin programında da var."

♦ 27 Aralık 2015: (DTK'nın Diyarbakır'daki olağanüstü toplantısında) "Gelecek yüzyılda Kürdistan statüsü olacak. Belki federal devletleri, belki bağımsız devletleri olacak. Bedeli ağır olacak diye onurumuzu mu yitireceğiz?"

♦ 3 Mayıs 2016: (Anayasa değişikliğinin ardından yaptığı açıklamada) "Hiçbir arkadaşımız ifade vermek üzere mahkeme ve savcılıkların davetine gönüllü gitmeyecekler. İfademizi almak isteyenler bizi zor la götürecekler. Şimdiden hakim ve savcılara söylüyorum şimdiden hazırlık yapsınlar. Biz hazırız. Bunlar artık siyasi krizdir. Tıpış tıpış kendi ayağımızla gitmeyeceğiz. Ya tutuklama ya yakalama ya da zorla getirilme."

PYD'YE SİLAHTAŞIYAN FİRARİ ...

Yurtdışında bulunduğu için gözaltına alınamayan HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız, 27 Ocak 2015'te, PKK'nın Suriye kanadı PYD/ YPG'ye gönderilmek istenen çok sayıda el bombası, gece görüş dürbünü, telsiz, M-16 marka tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ile bu silahları götürecek kuryeyi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine götürmüş, milletvekili olduğunu söyleyen Sarıyıldız dokunulmazlığı nedeniyle gözaltına alınamamıştı. Silahlara el konulurken, hakkında fezleke hazırlanan Faysal Sarıyıldız aylar önce yurt dışına kaçtı.

KAYMAKAMI ÖLDÜRTMEYE KALKTI

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Uludere olayından sonra, ölenlerin yakınlara Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürtmeye kalkarken HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan Tunceli'de yaralanan 2 teröristin tedavilerini yaptırttı.



İŞTE SÜRECİN KİLİT GÜNLERİ

12 Nisan 2016'da AK parti dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda 20 Mayıs'taki ikinci tur oylamada 376 'evet' oyuyla kabul edildi. 22 Haziran'da Adalet Bakanlığı, 139 milletvekili hakkındaki 682 dosyayı savcılıklara gönderdi. HDP ve CHP milletvekillerinin değişikliğin iptali ve yürürlülüğünün durdurulmasına ilişkin başvurusu Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ifade verdi.



SİYASETÇİ DEĞİL TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZCÜSÜ GİBİ

İşte tutuklanması talep edilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yöneltilen suçlamalar: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyet'i ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs.



YPG'YE, PYD'YE SIRT DAYAYAN EŞ BAŞKAN...

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ 'Sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayıyoruz' demişti. Yüksekdağ "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye tahrik, hükümeti, devleti, yargı organlarını, askeri ve emniyeti alenen aşağılama, devletin birliğin ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek"ten tutuklandı.

KANDİL'DE ANI FOTOĞRAFI...

Tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken Kandil'de hatıra fotoğrafı çektirmişti. Baluken "Suçu ve suçluyu övmek, örgüt propagandası, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, Türk milletini, devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılamak"tan tutuklandı.

ÖCALAN'A ÖVGÜ DÜZDÜ

HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak "Hiçbir erkek Abdullah Öcalan gibi kadınların ruhuna girememiştir" demişti. Terör örgütü propagandasıyla suçlanıyor.



TÜKÜRÜKÇÜ GÖZALTINDA

TSK'ya yönelik olarak "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diyen HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan, "terör örgütü propagandası yapmak"la suçlanıyor.



PKK'LI KAYINBİRADERE ŞEHİT MUAMELESİ...

Türk askeriyle çatışırken öldürülen PKK'lı kayınbiraderinin cenazesine katılan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik "Terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övmek, askeri yasak bölgelere girmek" suçlarından tutuklandı.



SİLAH RESMİYLE BARIŞI KONUŞTULAR!

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik"le suçlanıyor.



MECLİS'TE TERÖRE SELAM ÇAKTILAR!

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü "Halkı askerlikten soğutmak, terör propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, askeri bölgelere girmek, kişiyi kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs"le suçlanıyor.



HENDEKLERİ SAVUNDU

Diyarbakır'da PKK'lıların kazdığı hendekleri savunan HDP Şırnak Milletvekili Ziya Pir, bir yürüyüşte polise saldırmıştı. Pir, ifadesi alındıktan sonra yurtdışı yasağıyla serbest bırakıldı.

TERÖRİST CENAZELERİNE GİTTİLER

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, Tunceli'de öldürülen Sıdıka Yıldız adlı teröristin Van'daki cenaze töreninde tabut taşıdı. Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 günü bombalı araçla yapılan ve 29 kişinin şehit olduğu hain saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Abdulbaki Sömer'in taziye çadırını ziyaret etti. Öztürk'e yöneltilen suçlamalar "Terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, suçu ve suçluyu övmek." Erkek kardeşi bir çatışmada ölen, kız kardeşi de YPG saflarında olan Öztürk hakkında gözaltı kararı olmasına rağmen yurtdışında bulunması nedeniyle yakalanamıyor.

BAGAJINDAN SİLAH ÇIKTI

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, 'PKK propagandası yapmak, terör örgütüne yardım etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, terör örgütüne silah sağlamak'la suçlanıyor.

KORSAN GÖSTERİ DESTEKÇİSİ...

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer "PKK terör örgütünün çağrı ve talimatlarına uyarak yasadışı korsan gösterilere katılmak ve terör propagandası yapmak"la suçlanıyor.



'TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR' DEDİ

'PKK terör örgütü değil' diyen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan 'örgüt adına suç işlemek'ten tutuklandı.



SABAH

