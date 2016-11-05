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'de kalleş saldırı: 3 yaralı

'in Derik İlçesi'nde zırhlı aracının geçişi sırasında 'lı teröristler tarafından önceden yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 polis hafif yaralandı.

Mardinde kalleş saldırı: 3 polis yaralı
'in Derik İlçesi'nde zırhlı aracının geçişi sırasında 'lı teröristler tarafından önceden yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 polis hafif yaralandı.

Olay, saat 19.50 sıralarında Derik İlçesi Diyarbakır yolu çıkışında meydana geldi. PKK'lı teröristler, önceden yol kenarına yerleştirdikleri patlayıcıyı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. İlçe merkezinden de hissedilen patlamada, hasar gören araçtaki 3 polis memuru hafif yaralandı. Patlamanın ardından bölgeden silah sesleri duyulurken, esnaf da işyerlerinin kepenklerini kapatak evlerine çekildi.

Olay sonrası bölgeye ambulanslar ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Saldırının ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 20:47
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