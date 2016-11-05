Yürütülen soruşturmalarda ifade vermeye gitmedikleri için haklarında gözaltı kararı verilen Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız, Belçika'nın başkenti Brüksel'in Merkez Tren İstasyonu önünde bir grup PKK'lı ile Türkiye karşıtı gösteriye katıldı.

KAÇAK ÖZTÜRK: VARSIN HEPİMİZİ ZİNDANLARA KOYSUNLAR

Öztürk'ün, firari olduğu halde yaptığı konuşmada "varsın hepimizi zindanlara koysunlar" ifadesini kullanması dikkat çekti.





Öztürk ve Sarıyıldız, Brüksel'deki gösteride birer konuşma yaptı. Sarıyıldız'ın hakkında hazırlanan fezlekelerde, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne silah sağlamak, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarını işlediği belirtiliyor.





TERÖRİSTLERİ OPERASYON BÖLGESİNDEN KAÇIRDI

Sarıyıldız'ın dosyasında, terörle mücadele kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü mensuplarınca verilen talimat ve yönlendirmeler ile bazı terör örgütü mensuplarını bulundukları yerden çıkartarak "örgüt mensuplarını gizli bir şekilde operasyon bölgesinden kaçırmak, güvenlik güçlerince yakalanmalarını engellemek, operasyonlara mani olunması amacıyla vatandaşlar üzerinde baskı kurmaya çalışmak suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme" suçunu işlediğine işaret ediliyor.





ARABASINDA ÖRGÜTE SİLAH TAŞIDI

Faysal Sarıyıldız'ın "silahlı terör örgütüne silah sağlamak" suçuna ilişkin fezlekesinde ise kendi üzerine kayıtlı araçla, bir Suriye uyrukluyla 27 Ocak 2015'te Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ele geçirilen çok sayıda el bombası, gece görüş dürbünü, telsiz, M-16 marka tüfek, tabanca ile çok sayıda mermiyi, PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG'ye göndermek üzere söz konusu ilçeye getirdiği ifade ediliyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuğba Hezer Öztürk'ün dokunulmazlığının kaldırıldığı eylemleriyle ilgili de "PKK terör örgütü üyesi olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verdi.

Yapılan araştırma sonucu yurt dışına çıktığı belirlenen Öztürk hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

BELÇİKA TERÖR YUVASINA DÖNDÜ

Belçika son dönemde terör örgütü PKK'nın birçok faaliyetine izin vermesiyle gündeme geliyor. Bu ülkede gösteri ve propaganda faaliyetlerine izin verilen PKK'lılar, TV ve radyo yayınlarını da yine bu ülkeden yapıyor.