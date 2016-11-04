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ve tutuklandı

Eli kanlı örgüt PKK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 'li vekil ve tutuklandı.

HDPli iki vekil daha tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Diyarbakır Milletvekili ve HDP Şırnak Milletvekili tutuklandı.

Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Encu ve Birlik ile Aydoğan'ın Şırnak Adliyesinde savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Encu, Aydoğan ve Birlik, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Aydoğan ve Birlik'in tutuklanmasına karar verilirken, Encu'nun mahkemedeki işlemleri sürüyor.
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 15:44
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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isimsiz isimsiz

ermeniler temizleniyor birde idam gelse çok güzel olaçak

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evet0
hayır0
cevapla 04.11.2016 17:34
malxdrei malxdrei

almanya ingiltere amerikanin besledigi parti kurma maskesi altindaki kravatli teröristlerin yargi önüne cikmasi türkiyede kanunlarin isler hale geldiginin göstergesidir eski türkiyede bunlar yoktu yalniz amerika ve batinin agzina bakiliyordu onlar ne söylrse öyle oluyordu 40 seneden beri türkiyenin ic islerine karisan bu terörist sevici ülkelere artik dur demenin vakti geldi bu hain ülkelere daima dikkat edeceksin su uyur düsman uyumaz yatar kalkar türkiyeye nasil hainlik yapacagini düsünür.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:55
turan turan

Bundan sonra ayağınızı denk alacaksınız öyle hava atmak yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:50
Vatansever Vatansever

Yüzlerinde bile nur yok bu hainlerin. Benim ödediğim vergilerle bu güne kadar yediler, içtiler vatanı bölmeye çalıştılar. En üzücü tarafı da askerimizi, polisimizi ve masum insanlarımızı şehit ettiler. Benim hakkım bu hainlere haram olsun... Gün geldi çattı. Şimdi hesap verme zamanı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:13
Realist Realist

Kardeş yüzlerindeki nuru geçtik, fizyonomik olarak Kürt kadınına benziyorlar mı? Dikkatli bakın lütfen, tipik Ermeni veya Süryani fizyonomisine sahipler. Kürt kardeşlerimiz bu soysuzların terör faaliyetlerinin en büyük mağduru...

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:16
hakan hakan

şu idamda gelse varya! Bayram gibi olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 04.11.2016 16:04
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