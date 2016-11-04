Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ve HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik tutuklandı.
Haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Encu ve Birlik ile Aydoğan'ın Şırnak Adliyesinde savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Encu, Aydoğan ve Birlik, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Aydoğan ve Birlik'in tutuklanmasına karar verilirken, Encu'nun mahkemedeki işlemleri sürüyor.
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ermeniler temizleniyor birde idam gelse çok güzel olaçak
almanya ingiltere amerikanin besledigi parti kurma maskesi altindaki kravatli teröristlerin yargi önüne cikmasi türkiyede kanunlarin isler hale geldiginin göstergesidir eski türkiyede bunlar yoktu yalniz amerika ve batinin agzina bakiliyordu onlar ne söylrse öyle oluyordu 40 seneden beri türkiyenin ic islerine karisan bu terörist sevici ülkelere artik dur demenin vakti geldi bu hain ülkelere daima dikkat edeceksin su uyur düsman uyumaz yatar kalkar türkiyeye nasil hainlik yapacagini düsünür.
Bundan sonra ayağınızı denk alacaksınız öyle hava atmak yok.
Yüzlerinde bile nur yok bu hainlerin. Benim ödediğim vergilerle bu güne kadar yediler, içtiler vatanı bölmeye çalıştılar. En üzücü tarafı da askerimizi, polisimizi ve masum insanlarımızı şehit ettiler. Benim hakkım bu hainlere haram olsun... Gün geldi çattı. Şimdi hesap verme zamanı.
Kardeş yüzlerindeki nuru geçtik, fizyonomik olarak Kürt kadınına benziyorlar mı? Dikkatli bakın lütfen, tipik Ermeni veya Süryani fizyonomisine sahipler. Kürt kardeşlerimiz bu soysuzların terör faaliyetlerinin en büyük mağduru...
şu idamda gelse varya! Bayram gibi olur.
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