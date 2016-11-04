Cumhuriyet asırlık kuralını FETÖ için esnetti

FETÖ ve PKK'yı meşru gösteren Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonun perde arkasında "Cumhuriyet Vakfıseçiminde usulsüzlük yapıldığı" iddiası da vardı. Cumhuriyet Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olduğu halde yönetimden uzaklaştırılan Alev Coşkun, Cumhuriyet'in nasıl adım adım Fetullahçı yapılanmaya teslim edildiğini şu sözlerle anlattı: "23-24Mayıs 2015 tarihli Cumhuriyet gazetesibaskıları çok önemli. Cumhuriyet'in birtemel ilkesi var. Baş sayfasında Cumhuriyet logosunun üzerinde asla haber konmaz, dinci tarikatçıların haberleri de asla ilk sayfadan verilmez. Bu kurala rağmen 23 Mayıs'ta gazetenin ilk sayfasında ve Cumhuriyet logosunun yanında FETÖ lideri Fetullah Gülen'in fotoğrafı ile birlikte 'Fakirhaneme bunlar malikanediyor' sözleri servis edilmiştir. 24 Mayıs baskısında ise aynı şekilde servis edilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet gazetesinin 90 yıldır elde ettiği bütün gayrimenkuller satıldı. Örneğin Cumhuriyet Vakfı'nı kuran Berin Nadi'nin, Nadir Nadi ile birlikte oturdukları ve vakfa hibe ettiği daireyi bile sattılar."
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