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asırlık kuralını için esnetti

Cumhuriyet asırlık kuralını FETÖ için esnetti
FETÖ ve 'yı meşru gösteren gazetesine yönelik operasyonun perde arkasında "Cumhuriyet Vakfı seçiminde usulsüzlük yapıldığı" iddiası da vardı. Cumhuriyet Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olduğu halde yönetimden uzaklaştırılan Alev Coşkun, Cumhuriyet'in nasıl adım adım Fetullahçı yapılanmaya teslim edildiğini şu sözlerle anlattı: "23-24 Mayıs 2015 tarihli Cumhuriyet gazetesi baskıları çok önemli. Cumhuriyet'in bir temel ilkesi var. Baş sayfasında Cumhuriyet logosunun üzerinde asla haber konmaz, dinci tarikatçıların haberleri de asla ilk sayfadan verilmez. Bu kurala rağmen 23 Mayıs'ta gazetenin ilk sayfasında ve Cumhuriyet logosunun yanında lideri 'in fotoğrafı ile birlikte 'Fakirhaneme bunlar malikane diyor' sözleri servis edilmiştir. 24 Mayıs baskısında ise aynı şekilde servis edilmiştir. Ayrıca Cumhuriyet gazetesinin 90 yıldır elde ettiği bütün gayrimenkuller satıldı. Örneğin Cumhuriyet Vakfı'nı kuran 'nin, ile birlikte oturdukları ve vakfa hibe ettiği daireyi bile sattılar."
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