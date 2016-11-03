Özel ve Koşaner kapıştı

İki eski genelkurmay başkanı Necdet Özel ve Işık Koşaner arasında bir tartışma çıktı. Özel, hakkındaki eleştirilere yanıt verirken "Ben kaçmadım, buradayım. Komisyonun sorularını bekliyorum. Kaçsaydım 2011'de (Koşaner istifa etmişti) kaçardım" dedi. Koşaner, Özel'in açıklamaları için "Suçlayıcı ifadeleri yakışıksız buldum" diye konuştu. "Görevden ayrılmayanlara hiçbir şekilde telkinde bulunmadım" diyen Koşaner, "Mağdur arkadaşların durumunu algılama tarzımız farklı" dediği Özel için "Şartlar değişmediği halde görevde kalmayı tercih etmiştir" eleştirisinde bulundu.