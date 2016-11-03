Darbe girişimini Adil Öksüz ile birlikte yönettiği öne sürülen Kemal Batmaz'ın Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) akademisyen kardeşi Prof.Dr. Şakir Batmaz'ın da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında tutuklandığı belirlendi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi eski Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Şakir Batmaz, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açığa alındı, ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyon sonucu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Telefonunda FETÖ üyelerinin haberleşme programı ByLock bulunduğu belirlenen ve 23 Ağustos'ta tutuklanan Prof.Dr. Şakir Batmaz'ın, 12 Haziran 2015'te İstanbul'daki Deniz Müzesi Komutanlığı'nda düzenlenen 'Geçmişten Geleceğe 125'inci Yılında Deniz Astsubaylığı' paneline katıldığı; 22 Mart 2007'de Kayseri'ye gelen Patrik 2'nci Mesrob Mutafyan'ı, henüz yardımcı doçent unvanını taşıdığı sırada karşıladığı ve ziyaretine eşlik ettiği de ortaya çıktı.
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