TSK'nın sürdürdüğü operasyonlarda, son 2 ayda bin 550, son 1 yılda ise 15 bine yakın üye kaybı yaşayan terör örgütü PKK'daki çaresizlik telsiz konuşmalarına yansıdı. İşte, güvenlik güçlerince geçen Pazar günü Türkiye-Irak sınırına sıfır noktasındaki dağlık bölgede kaydedilen, grup sorumlularının Kürtçe ve Türkçe yaptıkları kriptolu telsiz konuşmaları;
ANDOK: Nasılsın, ne var ne yok.
ŞİYAR ZİNDAN: Kötü.
ANDOK: Nedir kötü olan?
ŞİYAR ZİNDAN: Hakkâri'de zayiat çok, katılım hiç yok, kötü olan budur.
ANDOK: Doğrudur, katılım yok. Karargâh bölgesinden de gelen yok.
ŞİYAR ZİNDAN: Bizi adamsız kanatlar(İHA) yok etti. Başını çıkarttın mı görüyor ve bombayı bırakıyor.
HOGİR SİNE: Arkadaşın anlattığı konu biz dede var. O adamsız hem de silahlı kanatlar ( Silahlı insansız hava aracı Bayraktar) dağa, taşa, ormana karış karış bakıyor. Gördüğünde ıskalamıyor. Büyük kanatlar(Savaş uçakları) ne mevzi koydu ne sığınak, başımızı sokacak yerimiz kalmadı.
ANDOK ARAS: Kar yağıyor mu orada?
HOGİR SİNE: Kar var. Soğuk var. Başımızı sokacak yer kalmadı.
ANDOK ARAS: Doğrudur, moral yok, teçhizat yok. Bizim arkadalar bu yüzden birbirleriyle tartışıyorlar.
ŞİYAR ZİNDAN: Hepimizin durumu kötü. Cemal Başkan (Murat Karayılan) televizyonda elemana ihtiyaç olduğu beyanatını verdi ama kimse gelmiyor.
KARAYILAN ADETA YALVARDI
Murat Karayılan, PKK'nın yaşadığı eleman sıkıntısını aşmak için 3 gün önce yaptığı konuşmada, "Gençler kendinizi örgütleyip gerilla saflarına katılım sağlarsanız, o zaman zafer kesin sizin yanınızda olacaktır. Biz bu süreçte zafere ulaşabiliriz" demişti.
Kandil tükeniyor! İşte teröristlerin telsiz konuşmaları
Telsiz konuşmaları PKK’nın son halini ortaya koydu: “Zayiat çok katılım yok, uçaklar başımızı sokacak yer bırakmadı” diyen örgüt sorumluları durumu ortaya koydu.
TSK'nın sürdürdüğü operasyonlarda, son 2 ayda bin 550, son 1 yılda ise 15 bine yakın üye kaybı yaşayan terör örgütü PKK'daki çaresizlik telsiz konuşmalarına yansıdı. İşte, güvenlik güçlerince geçen Pazar günü Türkiye-Irak sınırına sıfır noktasındaki dağlık bölgede kaydedilen, grup sorumlularının Kürtçe ve Türkçe yaptıkları kriptolu telsiz konuşmaları;
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Türk'ün Gücünü Göreceksiniz, Şerefsiz Ade Köpekler... Şehitlerimizin kanı Yerde mi Kalacak Sandınız, Her gün Biriniz Bir Gün Hepiniz CEHENNEME Yolculuk Edeceksiniz.... Hain Şerefsiz Köpekler
daha bu ne ki......bekleyin, belki yarın belki yarından da yakın...(isterseniz bir de selahat!nden yardım isteyin)..:))
Beter olun hain köpekler. Allah bin türlü belanızı versin satılmış uşaklar. O şehit analarının eşlerinin çocuklarının duasıyla yok olacaksınız inşallah. Kürt demeden Türk demeden müslüğman demeden insanları katlediyosunuz. Aklı başında müslümanım diyen kürt vatandaşı sizin gibi dinsiz imansızların peşinden inşallah.
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