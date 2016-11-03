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Dikkat boz çıkabilir

Dikkat boz ayı çıkabilir
Erzurum'da aç kalan lar, yollara indi. Boz ayıların Erzurum-Erzincan Karayolu üzerindeki geçiş güzergahları belirlendi. Yetkililer, bu güzargahta çok sayıda ayının araç çarpması sonucu telef olması üzerine harekete geçti. Erzurum'un Aşkale ile 'ın Tercan ilçeleri arasındaki 10 kilometrelik alana, boz ayıları kurtarmak amacıyla uyarı tabelaları dikildi. Belirlenen noktalara Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen "Dikkat boz ayı çıkabilir" levhaları dikkat çekti. Son olarak geçen yıl Aşkale'de 300 metre arayla 2 boz ayının otomobil çarpması sonucu telef olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Uyarı levhaları sayesinde sürücüler, 'Her an bir ayı çıkabilir' dikkati içinde o bölgeden kontrollü bir şekilde geçiyorlar" dedi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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