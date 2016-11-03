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Başkanın aracına kurşun

Başkanın aracına kurşun
İstanbul'da Handan Toprak Benli, oturduğu sitenin yöneticileriyle görüşmek üzere evine gitti. Aracından inen Benli, yetkililerle buluştu. Bu sırada yoldan geçen bir tan, başkanın park halindeki otomobiline ateş açıldı. Kurşun ön cama isabet ederken, saldırgan kaçtı.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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