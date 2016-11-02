Türkiye'ye Irak ve Suriye sınırlarından yönelen PKK terörü tehdidi artıyor. Sincar ve Afrin ilçeleri binlerce PKK militanını barındırmasının yanısıra yeni militanların yetiştirilip ileri hatlara sürülebileceği üsler olarak öne çıkıyor.

Terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde Halep kentine bağlı Afrin'de, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana varlığını güçlendirmeye çalışıyor. Hatay'ın karşısına denk düşen Afrin, PKK'nın Suriye uzantısı PYD üzerinden Suriye-Türkiye sınırında kurmak istediği hakimiyet kuşağının batı ucu durumunda. Örgüt, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Haseke ilinden başlayan kuşağı, Fırat Nehri'nin batısında kalan Afrin'le birleştirmek istiyor.





Afrin'deki militanlarını bu amaçla seferber eden PYD/PKK, Tel Rifat-Bab hattından Fırat Nehri yakasındaki Münbiç ilçesine ulaşmak için son 1 haftadır Özgür Suriye Ordusu ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik saldırılarını artırdı. PYD/PKK, Afrin'in bu stratejik önemi nedeniyle, 150 bini aşan nüfusu barındıran ilçede militan yığınağı yapıyor. AA muhabirlerinin Afrin, Tel Rifat ve Mare'deki yerel kaynaklarından derlediği bilgilere göre, örgütün Afrin'in içinde ve buradan komuta ettiği yakın bölgelerde yaklaşık 3 bin militanı var. Örgüt, "zorunlu askerlik" adını verdiği uygulamayla da her ay yüz civarında yerel sakini Afrin'in güneydoğusundaki Cinderis beldesine silahlı eğitime gönderiyor.

AFRİN-AMANOS HATTINDAN TÜRKİYE'YE TEHDİT

Örgütün Afrin'de Türkiye sınırını gören mıntıkalarda kazılmış çok sayıda mevzisi olduğu biliniyor. Türk güvenlik kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, örgütün Cinderis'in kuzeybatı ucundaki Racu köyünde ABD ve rejim yardımlarını teslim aldığı bir helikopter pisti bulunuyor. Güvenlik kaynakları, örgütün Afrin'de artan militan sayısı ve mühimmatının Türkiye'nin iç güvenliğini yönelik büyüyen bir tehdit halini aldığına dikkati çekiyor. Arazi yapısından faydalanan PYD/PKK militanları, Afrin'den Türkiye sınırı içinde kalan Amanos Dağları'na sızabiliyor ve kimi zaman mühimmat geçiriyor. Güvenlik güçleri ise bölgedeki yoğun sınır kontrollerini sürdürüyor.

KUZEY IRAK'TAKİ İKİNCİ KANDİL

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta merkezi Musul olan Ninova ilini ele geçirmesi PKK'nın bu bölgeye girişine bahane hazırladı. PYD/PKK, kuzeydoğu Irak'taki Kandil bölgesinden ve Sincar'a komşu Suriye topraklarından kaydırdığı militanlarla ilçeyi Kasım 2015'te kontrolüne almıştı. Örgüt, Sincar sakinlerinin DEAŞ tehdidinden duyduğu büyük korkuyu fırsat bilerek, askeri eğitim verdiği Sincarlıları teşkilatladı. "Sincar Savunma Birlikleri" (YBŞ) adını verdiği yaklaşık 2 bin kişiyi Iraklı Şii milislerin çatı örgütü Haşdi Şabi'ye bağlayan PKK, böylece Türkiye'ye karşı bölgesel bir ittifak da kurmuş oldu. PKK'nın Sincar'da YBŞ dışında, Suriye'den ve Kuzey Irak'taki Kandil'den getirdiği yaklaşık 700 militanı bulunuyor.

Türkiye sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Sincar, örgüt için "sınıra yakın ama Türkiye ile tampon topraklar nedeniyle güvende" olan konumuyla "ikinci Kandil" olma riski taşıyor. 26 Ekim'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Terör örgütleri) Bunların hepsi aynı. Suriye ve Irak'ta, şu anda Kerkük'te, Musul'da, Telafer'de, Sincar'da bu mücadeleyi yine sürdüreceğiz. Niye? Sincar yeni bir Kandil olma yolunda. Onun için biz Sincar'a müsaade edemeyiz, çünkü orada PKK var. " ifadeleriyle bu tehlikeye işaret etmişti.

PKK, Sincar'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ve Türkiye'ye karşı yoğun propagandasını sürdürüyor. Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması sonrası Sincar'da kalıcı olmasından endişe edilen örgüt, eğitim sistemi ve müfredatını dönüştürdüğü okullarda, nüfusun büyük bölümünü oluşturan Ezidi toplumuna Radikal eğilimler aşılıyor. Okullarda elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer konularda örgüt propagandası yapılıyor. PKK'nın Sincar'daki uzantısı YBŞ'yi Sünni Arap köylerine DEAŞ'a destek verdikleri bahanesiyle saldırtması, Ezidi önde gelenleri arasında büyük tepkiye neden olmuştu.