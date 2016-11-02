FETÖ kulak’tan Rahmi Koç şikayetçi

Usulsüz dinleme iddiasıyla İstihbarat Daire eski Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 145 kişinin yargılandığı 'Telekulak' davasında Rahmi Koç ve Edip Başer ifade verdi. Koç "Beni dinleyenlerden şikayetçiyim" dedi. Başer ise "Mahremiyetim ihlal edildi. Örgüt faaliyeti kapsamında dinleme işlemine maruz bırakılmışım" diyerek sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.
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