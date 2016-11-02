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kulak’tan Rahmi Koç çi

FETÖ kulak’tan Rahmi Koç şikayetçi
Usulsüz iddiasıyla İstihbarat Daire eski Başkanı , eski emniyet müdürleri ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 145 kişinin yargılandığı 'Telekulak' davasında Rahmi Koç ve Edip Başer ifade verdi. Koç "Beni dinleyenlerden çiyim" dedi. Başer ise "Mahremiyetim ihlal edildi. Örgüt faaliyeti kapsamında dinleme işlemine maruz bırakılmışım" diyerek sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

ALİ OKTAY
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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