Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Resmi temasları için Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Çelik'in Çipras ile Başbakanlık Konutu'nda gerçekleşen görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Öte yandan Bakan Çelik, sabah saatlerinde, ilk durağı olan Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti. Burada Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik tarafından karşılanan Çelik, büyükelçilikte temaslarda bulundu.

Çelik önce, Batı Trakya Türk azınlık mensubu SYRIZA milletvekilleri Ayhan Karayusuf, Mustafa Mustafa ve Hüseyin Zeybek ile bir araya geldi.

Daha sonra, Gümülcine ve İskeçe seçilmiş müftüleri İbrahim Şerif ve Ahmet Mete'yle görüşen Çelik, son olarak İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Başkanı Nikos Uzunoğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Çelik ziyaretinin ikinci gününde Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve AB'den Sorumlu Bakan Vekili Nikos Ksidakis ile görüşecek.