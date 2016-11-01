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'lı hainler kameraya takıldı

'te eylem hazırlığında olduğu öğrenilen terör örgütü üyesi 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Emniyet, ihbar edene verileceğini açıkladı

PKKlı hainler kameraya takıldı

Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen ve güvenlik kameralarına yakalanan 2'si kadın 3 'lının fotoğraflarını basına vererek, vatandaşların gördükleri yerde ihbar etmesini istedi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, PKKKCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, il merkezinde bulundukları değerlendirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğrafların belirlendiği aktarılarak, şöyle denildi;

"Terör örgütü mensuplarının mevcut konumlarını 155-156-140 ve Siirt Valiliğine ait 0 484 223 2030 numaralı hatlara ihbar ederek yakalanmalarını sağlayan vatandaşlarımız için, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların aydınlatılmasını ve suç faillerinin yakalanmasını sağladıklarından, www.terorarananlar.pol.tr internet adresinde belirtilen farklı renk kategorileri baz alınarak 300 Bin TL ile 4 Milyon TL aralığında lendirme yapılacaktır."

Yetkililer, 2'si kadın 3 PKK'lının eylem için kent merkezinde olduğunun değerlendirildiği ve bunların güvenlik kameralarına yakalandıklarını belirtiler.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 19:21
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