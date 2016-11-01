Nöbetçi FETÖ’cüler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün her eyleminde en önde olan CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal, FETÖ ve PKK'ya verdiği destek nedeniyle polis operasyonu düzenlenen Cumhuriyet gazetesindeki eylemde de en öndeydi. CHP'den sonra PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndan bir grup da gazete önüne geldi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Yenikapı ruhu hepimiz için artık bir tuzruhu haline gelmiştir. Ve hepimizin hayatını körleştiriyor" dedi. Emre Uslu, Hayko Bağdat, Levent Gültekin, Ekrem Dumanlı, Tarık Toros, Abdulhamid Bilici başta olmak üzere FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçileri FETÖ ve PKK'ya verdiği destek nedeniyle operasyon başlatılan Cumhuriyet'e tam destek verdi. 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'yü desteklemeye devam eden Yeni Asya gazetesi de Cumhuriyet'e tam destek verdi.
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