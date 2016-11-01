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mektup attı

Necdet Özel mektup attı
Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun davetine gelmeyen eski Genelkurmay Başkanı , gönderdiği mektupla "İhanet çetesi tarafından gerçekleştirilen ve cumhuriyet tarihimize kara leke olarak geçen hain darbe girişimini lanetliyorum. soruları yazılı gönderirseniz yanıtları yazılı takdim edeceğim" dedi. Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından okunan mektuba AK Parti ve CHP'liler tepki gösterdi.
Etiketler:
  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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