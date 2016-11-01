Necdet Özel mektup attı

Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun davetine gelmeyen eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, gönderdiği mektupla "İhanet çetesi tarafındangerçekleştirilen ve cumhuriyet tarihimizekara leke olarak geçen hain darbegirişimini lanetliyorum. soruları yazılıgönderirseniz yanıtları yazılı takdimedeceğim" dedi. Komisyon BaşkanıReşat Petek tarafından okunan mektuba AK Parti ve CHP'liler tepki gösterdi.
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