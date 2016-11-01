‘Himmet miktarını Boydak belirlerdi’

Kayseri'deki FETÖ iddianamesinde, örgütün Melikşah Üniversitesi'ndeki yıllık himmet toplantılarına 200-300 esnaf ve işadamının katıldığı bilgisine yer verildi.
'ABİ SANA ŞU KADAR YAZDIK'
Aralarında işadamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün "il imamı" Sıtkı Baş'ın da bulunduğu 68 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, esnaf ve işadamlarından himmet toplanmasına ilişkin soruşturmanın detayları paylaşıldı. İddianamede "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi bulunan S.A'nın " Üniversitedeki himmet toplantısına, Sıtkı Baş başkanlık ederdi. Masada Memduh Boydak, Hamdi Kınaş ve Mehmet Yıldız da olurdu. Sıtkı Baş cemaatin dini faaliyetlerini anlattıktan sonra katılımcının ismi okunur, bu şahıs ayağa kalkar, Memduh Boydak ve Hamdi Kınaş 'Abi sana şu kadar yazdık' diyerek o kişinin ödeyeceği yıllık himmet miktarını belirlerdi. Memduh Boydak ve Hamdi Kınaş 2011'de toplantıda benden yıllık 33 bin lira, 2012'deki toplantıda 66 bin lira, 2013'teki toplantıda da 110 bin lira ödememi istedi. Ben de bu paraları Sıtkı Baş ve 'Bülent hoca' olarak tanıdığım kişinin görevlendirdiği şahsa aylık periyotlar halinde ödedim" sözleri de yer alıyor.
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