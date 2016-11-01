Güven vurgunu!

İstanbul Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'in yanı sıra İran ve Dubai ile de iş yapan ünlü bir altın tüccarı, piyasadan 5 ton civarında altın karşlığı parayı toplayıp kayıplara karıştı. TAKVİM Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, son yılların en büyük vurgunu için Kapalıçarşı'ya giderek araştırmalar yaptı ve esnaf ile görüştü. Yüksel'in elde ettiği bilgilere göre, Kapalıçarşı'da vurgunu yapan kişi, İran, Irak, Suriye ve Dubaili müşteri ve şirketlere bir kilo altın karşılığı, 35 dolar fark vererek, "Size ucuz altın getireceğim" vaadiyle 6 ay süreyle para toplamaya başladı.



ŞİKAYETÇİ OLAN YOK

Vurguncu böylece ucuz altın alacağını düşünen esnafın güvenini sağladı. Güvene ve ölçü olarak altının kilosuna dayalı, alışveriş bundan 10 gün önceye kadar sürdü. Ancak, çoğu şirket olan müşterilerinden yaklaşık 5 ton altın karşılığı 200 milyon dolar parayı İsviçre'ye transfer ettiren ünlü tüccar ortadan kayboldu. Ucuz altın alacağını bekleyen şirketler ve esnaf parayı kaptırdıklarını anladı. Dolandırılanlar arasında, başta Dubaili olmak üzere, Irak, İran ve Suriyeli müşteriler de vardı. TAKVİM'in görüştüğü emniyet yetkilileri, yapılan vurgunun uluslararası bir boyutu olduğunu ancak yerli ve yabancı hiçbir mağdurun, ne savcılığa, ne de emniyete bir başvuruda bulunmadıkları için, olayın detayını araştıramadıklarını belirtti.



ESNAF RAHATSIZ

Öte yandan 2 bin 600 dükkan, 25 bin çalışan ve günde ortalama 400 bin ziyaretçiyle dünyanın en önemli ve en eski AVM'si olan Kapalıçarşı esnafı, bu durumdan oldukça rahatsız. Çarşı esnafı, turist gelmemesinden dolayı, zor durumda olduklarını ifade etti. Vurgun olayının Kapalıçarşı'nın yerli esnafını ilgilendirmediğini, burada yapılanın 'güvene dayalı' altının kilosunun birim alınarak, kar verme olduğunu söylediler.



'GELESİYE' KADAR PARALARLA KAÇTI

Kapalıçarşı'da altın alım satım işlemleri esas olarak nakit karşılığı spot piyasada yapılır. "Gelesiye" olarak isimlendirilen bu yöntem ile önce para alınıp altın sonra teslim ediliyor. Bunun karşılığında da piyasadan daha ucuza altın veriliyor. Esnafın güvenini kazanan vurguncu R.B. daha sonra teslim etmek kaydıyla bugünki fiyattan altın paralarını topladı. Piyasadan daha ucuza altın alacağını düşünen birçok esnaf güvendiği vurguncuya iddialara göre 200 milyon lirayı teslim etti. R.B. altınları getirmek yerine parayı İsviçre'ye transfer etti. Teslim tarihi geldiğinde de ortadan kayboldu. Ortada bir sözleşme olmadığı için de paralar buhar oldu.



Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, Kapalıçarşı'ya gitti, esnafın nabzını ölçtü. Esnaf, bu tür olayların uluslararası piyasada Türkiye'yi zor durumda bıraktığını söyledi. Yapılan alışverişin tamemen güvene dayalı olduğunun da altını çizdi.



MEVLÜT YÜKSEL