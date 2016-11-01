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Cuntacı Arabacı, vatandaş şehit edilirken seyretmiş

Cuntacı Arabacı, vatandaş şehit edilirken seyretmiş
SABAH, terörist Fetullah Gülen'in talimatıyla girişimini gerçekleştiren "Yurtta Sulh Konseyi"nin üyelerinden Tuğamiral 'nın ifadesine ulaştı. Arabacı ifadesinde özetle şunları kaydetti:
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık bir darbe teşebbüsünde olduklarını söyledi. Ben de emir-komuta bünyesinde olup olmadığını sordum. 'Doğrudur emir-komutada yapılmaktadır' dedi.
Genelkurmay içinde ve çevresinde bir hareketlilik vardı. 3 helikopterin ara ara Genelkurmay bahçesine indiğini gördüm. Genelkurmay'ın İnönü Bulvarı tarafında halkın üzerine helikopterden ateş edildiğini gördüm. "Yurtta Sulh Konseyi"nin yayımladığı sözde darbe bildirisini ilgili komutanlıklara gönderdiği de belirlenen Arabacı, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 01:29
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