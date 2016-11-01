Başbakan Yıldırım'dan Schulz'a sert tepki

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen operasyonla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kırmızı çizgi aşıldı" demişti. Başbakan Binali Yıldırım Grup Toplantısı'nda AP Başkanı'na "Senin çizgine bakmayız biz. Senin çizginin üstüne bir çizgi de biz çizeriz" sözleriyle cevap verdi.

"SENİN ÇİZGİNİN ÜSTÜNE BİR ÇİZGİ DE BİZ ÇİZERİZ"

Yıldırım, "Bir gazetenin yöneticilerine ve gazetenin vakfına yönelik bazı ithamlar var. İthamlar, bu vakfın 2013 yılından beri bir iki grup arasında davalı olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da bir şikayet söz konusu. Ağustos ayından beri tahkikat yapılıyor. Biri gazeteyi çıkaran vakfın yöneticilerin seçiminden dolayı, biri de teröre destek vermesi iddiasıyla yapılan tahkikat. Başladılar 'Basın özgürlüğü elden gidiyor.' Basın özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız. Avrupalı dostlarımızla anlaşamadığımız konu bu. Terörle mücadelede attığımız adımlarda önümüze basın özgürlüğünü getiriyorlar. Avrupa Parlamentosu'nda birisi 'Bizim kırmızı çizgimiz' diyor. Senin çizgine bakmayız biz. Senin çizginin üstüne bir çizgi de biz çizeriz. Türkiye tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir. Siz bu kadar hassas olacağınıza, terör örgütünün reklamlarını parlamentoda yaparken kırmızı çizginiz neredeydi?

"DÜRÜST OLACAKSINIZ"

Çifte standartla bir yere varamazsınız. Dürüst olacaksınız. Basın özgürlüğünün ne demek olduğunu sizden öğrenecek değiliz. Suçluyu, suça iştirak edeni, FETÖ'ye destek verenleri de mazlum görecek değiliz. Bırakalım yargı işini yapsın. Bir şeyleri yoksa ortaya çıkar sonra da düzelir. Hukuk devletinde herkese düşen hukukun verdiği kararları saygıyla karşılamaktır, içinize sinmese de" dedi.