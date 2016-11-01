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Başbakan Yıldırım'dan Schulz'a sert tepki

Terör propagandası yapan Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyona "Kırmızı çizgi aşıldı" şeklinde tepki gösteren Avrupa Parlamentosu Başkanı 'a, Başbakan Yıldırım'dan tokat gibi bir cevap geldi. Yıldırım Avrupa'nın ikiyüzlü davrandığını belirterek, "Senin çizgine bakmayız biz. Senin çizginin üstüne bir çizgi de biz çizeriz. Türkiye tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir." şeklinde cevap verdi.

Başbakan Yıldırımdan Schulza sert tepki

Avrupa Parlamentosu Başkanı Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen operasyonla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kırmızı çizgi aşıldı" demişti. Başbakan Grup Toplantısı'nda AP Başkanı'na "Senin çizgine bakmayız biz. Senin çizginin üstüne bir çizgi de biz çizeriz" sözleriyle cevap verdi.

"SENİN ÇİZGİNİN ÜSTÜNE BİR ÇİZGİ DE BİZ ÇİZERİZ"
Yıldırım, "Bir gazetenin yöneticilerine ve gazetenin vakfına yönelik bazı ithamlar var. İthamlar, bu vakfın 2013 yılından beri bir iki grup arasında davalı olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da bir şikayet söz konusu. Ağustos ayından beri tahkikat yapılıyor. Biri gazeteyi çıkaran vakfın yöneticilerin seçiminden dolayı, biri de teröre destek vermesi iddiasıyla yapılan tahkikat. Başladılar 'Basın özgürlüğü elden gidiyor.' Basın özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız. Avrupalı dostlarımızla anlaşamadığımız konu bu. Terörle mücadelede attığımız adımlarda önümüze basın özgürlüğünü getiriyorlar. Avrupa Parlamentosu'nda birisi 'Bizim kırmızı çizgimiz' diyor. Senin çizgine bakmayız biz. Senin çizginin üstüne bir çizgi de biz çizeriz. Türkiye tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir. Siz bu kadar hassas olacağınıza, terör örgütünün reklamlarını parlamentoda yaparken kırmızı çizginiz neredeydi?

"DÜRÜST OLACAKSINIZ"
Çifte standartla bir yere varamazsınız. Dürüst olacaksınız. Basın özgürlüğünün ne demek olduğunu sizden öğrenecek değiliz. Suçluyu, suça iştirak edeni, FETÖ'ye destek verenleri de mazlum görecek değiliz. Bırakalım yargı işini yapsın. Bir şeyleri yoksa ortaya çıkar sonra da düzelir. Hukuk devletinde herkese düşen hukukun verdiği kararları saygıyla karşılamaktır, içinize sinmese de" dedi.
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  • 01 Kasım 2016, Salı 14:12
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vtnds vtnds

sapiklar toplulugu haddini bilecek...

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 01.11.2016 14:26
misafir misafir

KOCAMAN HARFLERLE YAZAYIM Kİ HERKEZ GÖRSÜN.ALNINDAN ÖPÜLECEK ADAMSIN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır1
cevapla 01.11.2016 14:15
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