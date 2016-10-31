Tahşiyecilere kumpas davasının 40. duruşması yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), ''Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da arasında bulunduğu 9'u tutuklu, 33 sanığın yargılandığı davanın 40. duruşması yapıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürü Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık katıldı. Tahşiye Yayınevi'nin sahiplerinden Mustafa Kaplan da duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada, savunması sona eren tutuklu sanıklardan eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı'nın çapraz sorgusu gerçekleştirildi.

Erçıktı'nın çapraz sorgusunun yapılmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

CEZA İSTEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile tutuklu sanıklardan Karaca, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek"le suçlanırken, diğer 31 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor. İddianamede, Gülen ve Karaca'nın, "silahlı terör örgütünü yönetme" suçundan 15 ila 22 yıl 6'şar ay, zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik"ten 4 yıl 10,5 ay ila 22 yıl ve zincirleme şekilde "delil uydurarak iftirada bulunma" suçundan 1 yıl 10,5 ay ila 10 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 21 yıl 9 ay ila 55 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.

Ayrıca eski emniyet müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer'in, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 9 yıl ila 21 yıl, Tufan Ergüder'in, "silahlı terör örgütüne üye olma" ile zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 14 yıl 3 ay ila 47 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" ile zincirleme şekilde "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından, 14 yıl 3 aydan 47 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Mutlu Ekizoğlu'nun da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Ertan Erçıktı, Mustafa Kılıçaslan, Kazım Aksoy, Ali Cihan, Mehmet Ali Doğan, Recep Güleç, Mustafa Altunbulak, Çetin Öztürk, Rıfat Aslan, Erdem Kısa, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu ve Mustafa Uyanık'ın da yer aldığı 26 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", zincirleme şekilde "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 7,5 ila 47,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.