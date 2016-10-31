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O eye 8 yıl

1 aylık Yasir’in soluk borusuna ıslak mendil sokup öldüren erkek e Musa G. son kez hakim karşısına çıktı. Ailenin şikayetten vazgeçmesine rağmen 8 yıl sı aldı

O hemşireye 8 yıl
Konya'da geçen yılın Ağustos ayında Zeynep Şerbetçi (20), erken doğum yaparak 2 kilo 700 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Zeynep ile 24 yaşındaki Ubeydullah Şerbetçi çiftinin 'Yasir' adını verdikleri bebek kuvöze alındı. Kuvözde tutulan bebeğin boğazında şişme, daralma, kusma baş gösterdi. Bunun üzerine hastanenin KBB hastalıkları doktoru, minik Yasir'i geçen yıl 1 Eylül günü ameliyata aldı. Yapılan ameliyatta minik Yasir'in boğazındaki şişliğin soluk borusunu yırtıp tıkayan bir ıslak mendil olduğu tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Yasir bebek, soluk borusundaki ıslak mendil çıkartılarak yoğun bakıma alındı. Ancak ameliyattan 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Klinikte görev yapan 3 hemşirenin hasta takip çizelgelerini inceleyen polis, Yasir bebekten sorumlu olan hemşire Musa G.'nin çizelgesinde düzensizlik ve çelişki olduğunu saptadı. Şüphe üzerine gözaltına alınan e Musa G. ifadesinde, "O gün sabaha karşı Yasir bebeği biberonla emzirmek istedim. Süt bir anda boğazına kaçtı ve kusmaya başladı. Islak mendille ağzını temizlerken, mendil birden boğazına kaçtı. Çıkaramadım" dediği öğrenildi. Baba Ubeydullah ve annesi Zeynep Şerbetçi, tutuklu yargılanan hemşire Musa G., hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Son kez hakim karşısına çıkan Musa G.'ye 8 yıl sı verdi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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