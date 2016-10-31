O hemşireye 8 yıl

Konya'da geçen yılın Ağustos ayında Zeynep Şerbetçi (20), erken doğum yaparak 2 kilo 700 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Zeynep ile 24 yaşındaki Ubeydullah Şerbetçi çiftinin 'Yasir' adını verdikleri bebek kuvöze alındı. Kuvözde tutulan bebeğin boğazındaşişme, daralma, kusma baş gösterdi.Bunun üzerine hastanenin KBBhastalıkları doktoru, minik Yasir'i geçenyıl 1 Eylül günü ameliyata aldı. Yapılan ameliyatta minik Yasir'in boğazındaki şişliğin soluk borusunu yırtıp tıkayan bir ıslak mendil olduğu tespit edildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Yasir bebek, soluk borusundaki ıslak mendil çıkartılarak yoğun bakıma alındı. Ancak ameliyattan 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Klinikte görev yapan3 hemşirenin hasta takip çizelgeleriniinceleyen polis, Yasir bebektensorumlu olan hemşire Musa G.'ninçizelgesinde düzensizlik ve çelişkiolduğunu saptadı. Şüphe üzerine gözaltına alınan hemşire Musa G. ifadesinde, "O günsabaha karşı Yasir bebeği biberonlaemzirmek istedim. Süt bir andaboğazına kaçtı ve kusmaya başladı.Islak mendille ağzını temizlerken,mendil birden boğazına kaçtı.Çıkaramadım" dediği öğrenildi. Baba Ubeydullah ve annesi Zeynep Şerbetçi, tutuklu yargılanan hemşire Musa G., hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Son kez hakim karşısına çıkan Musa G.'ye 8 yıl hapiscezası verdi.
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