Mutluluk nakli

Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Mustafa Sağır, ameliyattan 8 ay sonra ellerini kullanarak bardak tutmaya başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Emin Konar'ın kolları, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Mustafa Sağır'a nakledildi. 2 Şubat'ta çift kol nakli yapılan Sağır'dan iyi haber geldi. Sol elinin başparmağıile işaret parmağını birleştiripçay bardağını tutabilenMustafa Sağır, "Parmaklarımıaçıp kapatabiliyorum. Her gün iki kez fizik tedavi merkezine gidiyorum. Arta kalan zamanlarda da ek egzersizlerle süreci hızlandırıyorum" diye konuştu.
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