  1. Aleyna komisyonu
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Mutluluk nakli

Mutluluk nakli
Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi , ameliyattan 8 ay sonra ellerini kullanarak bardak tutmaya başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Emin Konar'ın kolları, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Mustafa Sağır'a nakledildi. 2 Şubat'ta çift yapılan Sağır'dan iyi haber geldi. Sol elinin başparmağı ile işaret parmağını birleştirip çay bardağını tutabilen Mustafa Sağır, "Parmaklarımı açıp kapatabiliyorum. Her gün iki kez fizik tedavi merkezine gidiyorum. Arta kalan zamanlarda da ek egzersizlerle süreci hızlandırıyorum" diye konuştu.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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