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'nün kafesine baskını

New York'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yakınlığıyla bilinen işletmeci Selahattin Karakuş'un evinde ve işyerinde 'nın arama yaptığı kaydedildi.

FETÖnün kafesine FBI baskını

Edinilen bilgiye göre, , Brooklyn'deki 'nin işletmecisi Karakuş'un evinde ve işyerinde bir soruşturma kapsamında arama yaptı.

Dedektiflerin bazı belgelere ve bilgisayarlara el koyduğu kaydedildi. FBI'dan soruşturmanın mahiyetine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Soruşturmanın para transferleri ile ilgili olabileceği öne sürüldü.

Karakuş'un sosyal medya hesaplarında elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarını paylaştığı görüldü.

John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havaalanı'na yakın bir konumda bulunan Masal Cafe'yi Gülen'e yakın isimlerinde sık sık ziyaret ettiği belirtildi.

Öte yandan Karakuş'un 2010 ve 2011 yıllarında ortaklarıyla kafenin sahipliğiyle ilgili sorunlar yaşadığı, sahte belgeyle bazı hisseleri üzerine geçirdiği iddiasıyla ortaklarıyla mahkemelik olduğu öğrenildi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 09:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bunlar göstermelik işler kıymeti harbiyesi yok esas olan gülen malikanesini bassın

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cevapla 31.10.2016 11:18
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