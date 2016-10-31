Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, siber saldırıların her türlü akıllı ev sistemi üzerinden yapılabileceğini belirterek, "Kimse 'buzdolabından, klimadan olur mu?' demesin. Oluyormuş. İnternete bağlı cihazlar için de dikkatli olunmalı, tedbir alınmalı." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'yi sarsan siber saldırıda, evlerdeki akıllı buzdolabı, klima gibi internete bağlı cihazların 'zombileştirilerek', diğer deyişle ele geçirilerek kullanıldığını anımsatarak, daha önce yaptığı uyarılara işaret etti.

Sadece bilgisayarlara değil, klima sistemlerine de siber saldırı olabileceğini anlatan Arslan, klima ayarlarıyla oynanarak kritik sistemlere müdahale edilebileceğini bildirdi. ABD'de gerçekleşen siber saldırı üzerine Türkiye tarafının da teyakkuza geçtiğini ifade eden Arslan, ilgili kurumlara da "saldırılara karşı hazır olun" talimatı verdiklerini belirtti.

Siber saldırıda, bilgisayarların yanı sıra nesnelerin interneti olarak adlandırılan internete bağlı cihazların da kullanıldığını dile getiren Arslan, "Güvenlik kameraları, giyilebilir teknoloji cihazları, çocuklarımızın odasını izlediğimiz kameralar, akıllı ev uygulamaları gibi gündelik hayatımızdaki cihazların sayısı her geçen gün artıyor. Siber saldırılarda bu cihazların kullanılması, bu cihazlar için de önlem alınması gerektiğini gösterdi. Siber saldırılar konusundaki farkındalık belli düzeye gelmesine karşın, daha basit nitelikte olan bu cihazların güvenliği genellikle ihmal ediliyor." diye konuştu.

"KAYNAĞI BİLİNMEYEN CİHAZLARI EVLERE SOKMAYIN"

Arslan, siber saldırıların her türlü akıllı ev sistemi üzerinden yapılabileceğine dikkati çekerek, "Kimse 'buzdolabından, klimadan olur mu?' demesin. Oluyormuş. İnternete bağlı cihazlar için de dikkatli olunmalı, tedbir alınmalı." dedi.

Kaynağı bilinmeyen cihazların kullanılmamasını tavsiye eden Arslan, "Bu cihazların tedarik edildiği firmaların sertifikalandırılması ve cihazlarda güçlü şifrelerin kullanılması gerekiyor. Türkiye'de bulunan akredite laboratuvarlar tarafından cihazların ilgili standartlar çerçevesinde güvenlik testlerinin yapılması önem taşıyor. Menşesi bilinmeyen şüpheli cihazlar kullanılmamalı. Bu cihazlar, herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan internete bağlanmamalı." ifadelerini kullandı.

Siber güvenlikteki tehlikenin her zaman devam ettiğine işaret eden Arslan, "Bu nedenle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) öncülüğünde sistematik çalışmalar yapıyoruz. Erken tespit sistemleri kurulması ve hızlı müdahale konularında önemli aşamalar katettik. Siber tehdit istihbaratı ve farkındalık oluşturulması için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye internet altyapısı sağlayan operatörlere de siber saldırılara karşı internet trafiğindeki anormal artışların izlenip alarm mekanizmasıyla saldırıların erken tespit edilmesi için görev verdiklerini anlatan Arslan, kriz durumunda alternatif iletişim kanallarının bulundurulması için de çalıştıklarını anlattı.