  1. Soğuk hava kapıda
  2. Doğum su gibi geçti

Yoksulluğun resmi

Yoksulluğun resmi
Şanlıurfa'da şişman olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan Metin Güler, kirasını ödeyemediği için evden de atıldı. Güler, anne, eşi ve 7 çocuğuyla birlikte boş bir arsada kurdukları çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Kirli elbiselerle okula gitmek zorunda kalan Faruk, Gül, Huriye ve Berivan haftada bir defa banyo yapabiliyor. Yoksullluk içinde yaşayan aile kendilerine yardım eli uzanmasını bekliyor.
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