İhanetin üssü NATO

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından NATO, Avrupa ve Amerika'da görevli yüzlerce üst düzey askeri personelinin görevlerine son verdi. 15 Temmuz darbe girişimini üst aklın nasıl komite ettiği gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Darbe girişimi öncesinde NATO Genel Merkezi'nde görevli 50 Türk subay görev yapıyordu. Darbe girişiminden sonra, 41'i görevden uzaklaştırılarak, gözaltına alındı. Reuters tarafından görülen "hizmete özel" niteliğe sahip askeri belgede NATO'nun Almanya, Brüksel, Hollanda ve İngiltere'deki merkezlerinde görevli 149 askeri temsilci, 27 Eylül'de 3 gün içinde Türkiye'ye dönme emri aldı. Birçoğu Türkiye'ye döndükten sonra TSK'dan ihraç edildi, tutuklandı ya da cezaevine gönderildi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Brüksel'deki 50 askeri personelden sadece 9'unun kaldığını söyledi. Türk askeri temsilciler son toplantılarda yer almadı. Yetkili son toplantılarla ilgili olarak, "Türkiye masada değildi" diye konuştu.
kalan karakter 1000
amerika nato ve batı ile ilişkileri tümden gözden geçirmeliğiz. artık bunlarala çıkara dayalı ilişki olmalı türkiye yönünü avrasya uzakdoğu ile ilişkileri askeri paklar kurmalı natoda amerikada hain darbeci ve vatan hainleridir
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.