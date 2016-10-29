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Taşıyıcı baba!

Oligark çift boşandı. le kaçtı, ’de yakalandı. Krizin mimarı ise kızını eski eşine vermek istemeyen baba çıktı. Rus milyarder, çocuğunu kaçırması için 400 bin dolar verdiği taşıyıcı anneye Rum kesiminde villa bile kiralamıştı!

Taşıyıcı baba!
RUSYA-Kıbrıs hattında tüp krizi yaşandı. Milyarder babanın, bebeğini kaçırması için taşıyıcı anneyi kullandığı ortaya çıktı. İlginç olaylar zinciri, Rusya'nın en zengin 22'nci kadını olan Olga Mirimskaya'nın (50) 2014'te Rusya'nın an zengin bankacılarından Nikolay Smirnov (28) ile evlenmesiyle başladı. Milyarder kadın, yaşı nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine Rus çift, daha önce 5 kez profesyonel taşıyıcı annelik yapan Svetlana Bezpyataya ile sözleşme yaptı. , in yumurta ve sperm hücreleri döllenerek tüp bebek yöntemiyle rahmine yerleştirilmesi sonucu hamile kaldı. Ancak gebelik sürerken Rus çift boşandı. ABD'ye yerleşen milyarder baba ise dünyaya gelecek bebeğini gerçek annesine vermemek için taşıyıcı anneyle plan yaptı. Svetlana Bezpyataya, Mayıs 2015'te doğuma 3 gün kala tedavi gördüğü klinikten kaçtı. Doğumu yaptıktan sonra 'Sofia' adlı bebeği "babanın isteği üzerine" Güney Kıbrıs'a kaçırdı. Öz anne ise bebeğini bulmak için olayı yargıya taşıdı.

SORGUDA ORTAYA ÇIKTI
Interpol tarafından aranan taşıyıcı anne, 18 aylık bebekle birlikte Rum kesiminden KKTC'ye geçerken yakalandı. Svetlana Bezpyataya ve ona yardım eden 4 Rum, Lefkoşa'da 7'şer bin TL para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı. Gerçek anne Olga da bebeğini teslim almak için soluğu 'de aldı. Sofia'nın babası Nikolay Smirnov ise olayla ilgili sorguya alındı. Rus milyarderin, bebeğini kaçırması için taşıyıcı anneye 400 bin dolar verdiği ve ona Rum kesiminde lüks bir villa kiraladığı anlaşıldı.



Nikolay Smirnov
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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