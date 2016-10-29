Taşıyıcı baba!

Oligark çift boşandı. Taşıyıcı annebebekle kaçtı, KKTC’de yakalandı. Krizin mimarı ise kızını eski eşine vermek istemeyen baba çıktı. Rus milyarder, çocuğunu kaçırması için 400 bin dolar verdiği taşıyıcı anneye Rum kesiminde villa bile kiralamıştı!
RUSYA-Kıbrıs hattında tüp bebek krizi yaşandı. Milyarder babanın, bebeğini kaçırması için taşıyıcı anneyi kullandığı ortaya çıktı. İlginç olaylar zinciri, Rusya'nın en zengin 22'nci kadını olan Olga Mirimskaya'nın(50) 2014'te Rusya'nın an zengin bankacılarından NikolaySmirnov (28) ile evlenmesiyle başladı. Milyarder kadın, yaşı nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Bununüzerine Rus çift,daha önce 5 kezprofesyonel taşıyıcıannelik yapan SvetlanaBezpyatayaile sözleşmeyaptı. Taşıyıcı anne, Rus çiftin yumurta ve sperm hücreleri döllenerek tüp bebek yöntemiyle rahmine yerleştirilmesi sonucu hamile kaldı. Ancak gebelik sürerken Rus çiftboşandı. ABD'ye yerleşen milyarder baba ise dünyaya gelecek bebeğini gerçek annesine vermemek için taşıyıcı anneyle plan yaptı. Svetlana Bezpyataya, Mayıs 2015'te doğuma 3 gün kala tedavi gördüğü klinikten kaçtı. Doğumu yaptıktan sonra 'Sofia' adlı bebeği "babanın isteğiüzerine" Güney Kıbrıs'a kaçırdı. Öz anne ise bebeğini bulmak için olayı yargıya taşıdı.
SORGUDA ORTAYA ÇIKTI Interpol tarafından aranan taşıyıcı anne, 18 aylık bebekle birlikte Rum kesiminden KKTC'ye geçerken yakalandı. Svetlana Bezpyataya ve ona yardım eden 4 Rum, Lefkoşa'da 7'şer bin TL para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı. Gerçek anne Olga da bebeğini teslim almak için soluğu KKTC'de aldı. Sofia'nın babası Nikolay Smirnov ise olayla ilgili sorguya alındı. Rus milyarderin, bebeğini kaçırması için taşıyıcı anneye 400 bin dolar verdiği ve ona Rumkesiminde lüks bir villa kiraladığı anlaşıldı.
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