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O albaya 1 milyon TL

O albaya 1 milyon TL
Bursa'da yaşayan emekli , 'nün kumpasında yaklaşık 2 yıl hapis yattı. Kumpas ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Mağdur olduğu gerekçesiyle dava açtı. Davanın ilk duruşmasında 1 milyon TL tazminat kazandı. Zorlubaş FETÖ yüzünden "Vatan haini, kadın satıcısı, şantajcı" gibi birçok suçlamayla karşı karşıya kaldığını anlattı.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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