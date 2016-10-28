Milli Savunma Bakanlığı kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 195 personel ihraç edildi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 195 personel Bakanlık kararıyla ihraç edildi.
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