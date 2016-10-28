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'dan 195 kişi daha ihraç edildi!

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Komutanlığı ile Komutanlığından 195 personelin orduyla ilişiği kesildi.

TSKdan 195 kişi daha ihraç edildi!

Milli Savunma Bakanlığı kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden () 195 personel ihraç edildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Komutanlığı ile Komutanlığından 195 personel Bakanlık kararıyla ihraç edildi.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 12:11
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