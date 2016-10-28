İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklavaları ortağı ve Dış Ticaret Genel Müdürü Serdar Seyitoğlu bugün çıkarıldığı İstanbul Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma savcısı Gökalp Kökçü tarafından sorgulanan Serdar Seyitoğlu savcılıktaki işlemlerinin tamamlanması ardından "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilmişti. Serdar Seyitoğlu'nun savcılık sorgusunda etkin pişmanlık teklifini reddettiği ve örgütsel tavır gösterdiği ileri sürülmüştü.

GÜLEN HEDİYE GÖNDERMİŞ

Serdar Seyitoğlu hakkında FETÖ'nün finansmanı adına işadamlarından himmet topladığı, çok himmet topladığı için Fethullah Gülen tarafından takke ve namazlık gibi bazı simgesel hediyelerle ödüllendirildiği iddia edildi. Seyitoğlu'na topladığı himmetler arttığı için Gülen tarafından ABD'den plaket de gönderildiği iddia edildi.

Serdar Seyitoğlu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorgusu ardından "silahlı terör örgütü üyeliği" suçu kapsamında tutuklandı. Bilindiği gibi Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklavaları ortağı Mustafa Seyitoğlu örgütün Bağcılar bölgesindeki evlerinin ihtiyaçlarını karşıladığı ve mütevelli abisi pozisyonunda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulmuştu.