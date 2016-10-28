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'lı hainler hamile kadını vurdu

merkeze bağlı İkizce Toptepe köyü geçici köy korucuları kontrol noktasına teröristlerin açtığı ateş sonucunda hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

PKKlı hainler hamile kadını vurdu

merkeze bağlı İkizce Karakolu Toptepe köyü geçici köy korucuları kontrol noktasına 'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda hamile bir kadının ağır biçimde yaralandığı bildirdi.

Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez İkizce karakoluna bağlı Toptepe köyü geçici köy korucuları kontrol noktasına bölücü terör örgütü mensupları tarafından silahlı da bulunulmuş, Toptepe köyünde ikamet eden hamile bir bayan vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateş sonucu ağır şekilde yaralanmış olup Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 20:42
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