Şırnak merkeze bağlı İkizce Karakolu Toptepe köyü geçici köy korucuları kontrol noktasına PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda hamile bir kadının ağır biçimde yaralandığı bildirdi.

Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez İkizce karakoluna bağlı Toptepe köyü geçici köy korucuları kontrol noktasına bölücü terör örgütü mensupları tarafından silahlı saldırıda bulunulmuş, Toptepe köyünde ikamet eden hamile bir bayan vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateş sonucu ağır şekilde yaralanmış olup Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.