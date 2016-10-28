Önce Münbiç sonra Rakka

FETÖ ihanet çetesi millete ait olan devleti gasp ederek, millete karşı duranlara çalıştığı için başarısız olmuştur. 17/25 Aralık darbe girişimi FETÖ'nün devleti gasp etme teşebbüsüydü, kimle, yargıyla, emniyetle. 15 Temmuz darbe girişimi de aynı şekilde FETÖ'nün devleti gasp etme teşebbüsünü son halkasıdır. Eğer 15 Temmuz'u başarsaydılar, emin olun bu darbeyi de allayıp pullayıp pazarlamaya çalışacaklardı.
Şimdi mağdurlar var diyorlar. Kusura bakmayın. Şehidimin yakınlarını, gazilerimi, yakınlarını mağdur olarak gözetmeyeceğim de bu zemini hazırlayanlara mı mağdur olarak bakacağım. Bunlar bizim haremimize girdiler. Bunlar ümmeti parçaladılar, milleti parçaladılar. Ismarlama evlendirme törenleri yaptılar. O kadar ileri gittiler ki Pensilvanya'dakinin kendilerine şah damarından daha yakın olduğunu söylediler. Kula şah damarından yakın olan Allah'tır. Hiçbir güç bize Rabbimizden şah damarı olarak daha yakın olamaz. Bunar sapık ya.
15 Temmuz gecesi 246 değil de 246 bin insanımız şehit olsaydı, bu mesele üzerinden polemik üretenler acaba darbeyi kabul edecekler miydi? O zaman da başka bir bahane bulacaklardı. Öyleyse ne darbenin ne darbe girişimine karışanların ne de o örgüte doğrudan veya dolaylı destek veren hiç kimsenin gözünün yaşına bakma hakkına sahip değiliz.
Cezaevlerinden mektuplar, itirazlar geliyor. Hepsi aynı kalıptan çıkmış. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz.
İhanetin ve kötülüğün örgütlenmiş hali olan FETÖ. 2010 yılından itibaren bu yapıya karşı açık tavır almaya başladığımda, özellikle 17/25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle birlikte net bir duruş sergilediğimde, yanımda milletimden başka kimseyi bulamadım.
Kendi siyaset arkadaşlarımdan, muhalefet partilerinden, iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından, her çevreden pek çok kişi bunları üzerine çok gittiğimi, kendilerine haksızlık yaptığımı bana söylüyordu. Sadece milletim benim bu mücadelemde kayıtsız şartsız destekledi. Öyle ki FETÖ'nün tüm gücüyle ve ahlaksızca saldırdığı o dönemde girdiğimiz tüm seçimlerde siyasi tarihimizin en yüksek oylarını alarak çıktık.
Şimdi emniyet teşkilatında ciddi bir değişim yapıldı. Yeni tayinlerle beraber ülkemizin 81 vilayetinde terörle mücadele çok farklı bir sürece giriyoruz.
El Bab'a yürüyoruz. El Bab'ı da onlar kaybedecekler. Ondan sonra Münbiç'e, Rakka'ya yöneleceğiz. Dün akşam Obama ile uzun uzadıya bir görüşmemiz oldu. PYD, YPG gibi terör örgütlerine bizim ihtiyacımız yok. Gelin beraber Rakka'dan DEAŞ'ı atalım dedim. Basit bir terör örgütü. Bunların hepsi aynı.
Suriye ve Irak'ta, Kerkük'te, Musul'da, Telafer'de, Sincar'da bu mücadeleyi yine sürdüreceğiz. Niye? Sincar, yeni bir Kandil olma yolunda. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.
ŞEHİT YAKINLARI TEŞEKKÜR ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla birlikte butona basarak 2 bin 28 kişinin atama işlemini başlattı. Ataması yapılanlar arasında Külliye önünde şehit olan Cuma Dağ'ın kardeşi Mustafa Dağ ile şehit astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir de yer aldı.
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