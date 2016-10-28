KPSS ihbarcısına etkin pişmanlık imkanı

İptal edilen 10 Temmuz 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sınav sorularını çaldığına ilişkin savcılığa ciddi ihbarlar geldiğini belirterek, "Adalete yardımcı olan şüphelilerin durumunu değerlendirirken, etkin pişmanlık hükümlerini de dikkate alıyoruz." dedi.

Erkman, AA muhabirinin sorusu üzerine, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün tepe yöneticilerinin talimatıyla soru çalıp kurumlara sızan şüpheliler üzerinde yaklaşık 2,5 yıldır çalıştıklarını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce 3'ü ÖSYM'nin soru hazırlama birimi çalışanı hakkında olmak üzere 4 iddianameyle soruları dağıtan FETÖ yöneticilerinin de arasında bulunduğu 384 sanık hakkında dava açıldığını belirten Erkman, 15 Temmuz'dan bu yana süren operasyonlarda 91 KPSS şüphelisiyle ilgili adli işlem yapıldığını anlattı.

"Gerek ÖSYM'nin gerek kurumların sınav sorularını önceden elde ederek, milyonlarca gencimizin umutlarını da çalan terör örgütüyle ilgili soruşturmamız çok yönlü devam ediyor." diyen Erkman, dün itibarıyla 2010 sınavının sorularını çalarak 4 örgüt mensubuna ulaştıran ve telefonunda FETÖ üyelerinin haberleşmede kullandığı ByLock programı bulunan, "örgüt abisi" kamu öğretmeninin tutuklandığını aktardı.

ETKİN PİŞMANLIK

Erkman, soruşturmada şüphelinin durumuna göre Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) etkin pişmanlığa ilişkin hükümlerini de değerlendirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"FETÖ'nün sınav sorularını çaldığıyla ilgili savcılığa ciddi ihbarlarda bulunuluyor. Örgütle ilgili bilgi veren, adalete yardımcı olan şüphelilerin durumunu değerlendirirken, etkin pişmanlık hükümlerini de dikkate alıyoruz. 15 Temmuz'dan bu yana hakkında işlem yaptığımız 91 şüpheliden 57'si tutuklandı. Kimi şüpheliler ise etkin pişmanlık hükümleriyle serbest bırakıldı. Devlet, soruları çalan, dağıtan ve devletin kılcal damarlarına, kurumlara sızanların tespiti noktasında kararlıdır."