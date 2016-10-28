Koç’un mezarına kameralı koruma

Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un mezarı kamerayla koruma altına alındı. 21 Ocak'ta kalp krizi sonucu vefat eden Mustafa Koç, Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedilmişti. DedesiVehbi Koç'un naaşı, Ekim1996'da fidye için çalındığından;Koç Ailesi, benzerbir olay yaşanmamasıiçin Mustafa Koç'un mezarınınbaşında 7/24 nöbettutturuyordu. Koç Holding, nöbet tutması için 6 güvenlik görevlisi istihdam etmişti. Artık Mustafa Koç'un mezarını gören bir noktada arabanın içinde bekleyen görevliler yok, onların yerine kamera sistemi kuruldu.
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