  1. ‘Sıcak’ cinayet
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Koç’un ına

Koç’un mezarına kameralı koruma
Koç Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı 'un ı yla altına alındı. 21 Ocak'ta kalp krizi sonucu vefat eden Mustafa Koç, Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedilmişti. Dedesi Vehbi Koç'un naaşı, Ekim 1996'da fidye için çalındığından; Koç Ailesi, benzer bir olay yaşanmaması için Mustafa Koç'un mezarının başında 7/24 nöbet tutturuyordu. Koç Holding, nöbet tutması için 6 güvenlik görevlisi istihdam etmişti. Artık Mustafa Koç'un mezarını gören bir noktada arabanın içinde bekleyen görevliler yok, onların yerine kamera sistemi kuruldu.
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