İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Bylock" kullandığı için gözaltına alınan bazı polislerin ifadeleri doğrultusunda, FETÖ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 34 kişi hakkında daha sulh ceza hakimliği tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. 11'i polis, 9'u sivil, 14'ü de meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarından oluşan 34 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Söz konusu operasyonun 9 ilde gerçekleştirildiği öğrenildi. Ayrıca şüphelilere hakkında nöbetçi hakimlikçe arama ve el koyma kararı da verildiği öğrenildi.

175 POLİS TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce 175 polis, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanarak savcılığa örgüt ve "Bylock" hakkında bilgi veren 10 polis ise serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de aynı soruşturma kapsamında 123 polis hakkında "Bylock" kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 81'i gözaltına alınmıştı.