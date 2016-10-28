Haçlı Seferlerinin 3 ordusu: FETÖ-PKK-DAEŞ

Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen "15 Temmuz sonrası Ortadoğu ve Türkiye" konulu konferansta konuşan Aktay, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hedeflenenin ortaya çıktığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda PKK'nın uzantısı PYD ile Suriye'de bir devletçik kurulup koridor oluşturucaklarına işaret eden Aktay, şöyle konuştu:

"PYD güya DEAŞ'tan Cerablus bölgesini kurtarmış olacaktı. Bu da Amerika'nın son derece güvenilmezliğini ortaya koyan bir senaryodur. Yani DEAŞ büyük bir tehlike. Ona karşı PYD'den başka kimse savaşamıyor. PYD gelsin bizi kurtarsın, Cerablus'a girsin. Biz dedik ki çekil aradan. 15 Temmuz gerçekleştikten sonra 'biz girelim' dedik. Girdik ve gördük ki DEAŞ büyük bir tehlike değilmiş. Biz oradaki fırıldağı deşifre etmiş durumdayız.

DEAŞ, PYD'ye alan açan sadece bir öncü kuvvettir, başka da bir şey değildir. PKK'da Kürt meselesini çözüyorum diye havalara girmesin. Kimse de bu havalara giren PKK'ya da inanmasın. PKK bir uşak, kukla ve maşadır. PKK şu anda Amerika'nın ve uluslararası bazı güçlerin Ortadoğu üzerinde oynadığı oyunun basit bir maşasıdır."

HAÇLI SEFERLERİNİN 3 ORDUSU: FETÖ-PKK-DEAŞ

Türkiye'nin Haçlı seferiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Aktay, "Bu Haçlı seferinde Müslümanlara karşı kullanılan 3 tane ordu var. Bir tanesi FETÖ'dür. FETÖ'nün nasıl Haçlı ordusunun öncüsü olduğunu gördük. Müslüman kılığı içerisinde yetiştirilmeye çalışılmış bir ordu. İşin acı tarafı Müslüman evlatlarından devşirilmiş bir Haçlı ordusu. Himmet paralarıyla Müslümanlara finanse ettirilmiş bir ordu. Ama finanse ettirilen ordu aracılığıyla toplanan bütün zenginlikler yine batıya gitti. Haçlının amacı bu değil miydi, buranın insan zenginliğini öbür tarafa aktarmak. Pırıl pırıl gençlerimizi zehirlediler, onlardan bize karşı bir ordu kurdular kurdukları orduları bize karşı savaştırdılar ve yenildiler yine kaybetmiş değiller o çocuklarını alıp götürecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Haçlıların ikinci ordusu PKK olduğuna işaret eden Aktay, "PKK, Haçlıların Müslümanlardan almak istediği intikamın feci bir görüntüsüdür. Haçlılara karşı en son ve kutlu zaferi Selahattin Eyyubi kazanmıştı. Haçlıların asıl intikamı Selahattin Eyyubi'nin torunlarından bir Haçlı ordusu kurmak olmuştur. Şu anda PKK haçlılara hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Üçüncü Haçlı ordusunun da DEAŞ olduğunu belirten Aktay, DEAŞ'ın Müslümanların çocuklarından devşirildiğini ve Müslümanlara karşı kullanılan, İslam'ı lekeleyen ve çarptırmaya çalışan bir proje olduğunun altını çizdi.

Batının "Musul'da ne işiniz var?" sorusunu yönelttiğini aktaran Yasin Aktay, şunları kaydetti:

"Musul'da çok işimiz var. Musul'da sizi rahat bırakmayacağız, entrikalarınızı kafanıza göre çevirmenize izin vermeyeceğiz, her şey gözümüzün önünde olsun diyoruz. Çok mu şey diyoruz? Çünkü bizim gözümüzü kapattığımız her yerde entrika çeviriyorsunuz. Musul'da Haşdi Şabi'nin ne işi var, Musul'u kurtarmak istiyorsanız, Musul'da Musul'un evlatları Musul'u kurtarmaya yeter. PYD'nin orada ne işi var, etnik temizlik peşinde misiniz? Buna izin vermeyiz çünkü orada yapacağınız bütün etnik temizlikler insanlık dışıdır. Biz ona göz yummayız."