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Bomba kayıp!

Bomba kayıp!
Ordu'da bir süre önce evinden kaçtığı öğrenilen T.T isimli genç kız için ailesi ilginç bir yola başvurdu. Aile 'canlı bomba' notuyla T.T.'nin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Önceki gün hastaneye giden T.T. gözaltına alındı. olmadığı öğrenilen genç kız, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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