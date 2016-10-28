Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak'ı makamında ziyaret etti.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, şirketleri, Denizli'de Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin artması için sağlanan desteklerden yararlanmaya davet ettiklerini belirterek, "Denizli'de ilk aşamada en az 10, ileriki aşamalarda 20-30'a yakın Araştırma Geliştirme Merkezi kurulmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili işlemleri biz yapacağız. Şirketlerimiz yeter ki niyet beyan etsinler." diye konuştu.

Özlü, Denizli'deki organize sanayi bölgelerinin yaşadığı sorunların da çözüleceğini dile getirdi.

Bakanlar Zeybekci ve Özlü daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanlığında partililere seslenen Özlü, Denizli sanayisinin sorunlarını konuşmak için kente geldiklerini, kentteki organize sanayi bölgelerinin sorununu çözmek için gerekirse yasa çıkaracaklarını ifade etti.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, Irak ve Suriye'de istikrarın bulunmadığını anlatan Özlü, bu ortamda Türkiye'nin bir yandan büyümesini sürdürürken bir yandan da ciddi güvenlik sorunlarıyla mücadele ettiklerine dikkati çekti.

Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"AK Parti Türkiye'nin omurgası. İyi ki tek başına iktidar var. Şu anda bir koalisyon söz konusu olsaydı, Türkiye bu zorlu süreci atlatamayabilirdi. Büyük sıkıntılar yaşardı. Tek başına güçlü bir iktidar, ferasetli bir cumhurbaşkanı, pratik bir başbakanımız var. AK Parti'nin iktidarda olduğu bu süreç Türkiye'nin birliğinin beraberliğinin teminatıdır."