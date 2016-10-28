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105 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 20-26 Ekim arasında Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli, Şırnak'ın Beytüşşebap, Diyarbakır'ın Lice ve Hani, Siirt'in Pervari, Bitlis'in Merkez, Bingöl'ün Kiğı, Batman'ın Kozluk ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 105 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSKdan PKKnın belini kıran darbe
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 20-26 Ekim arasında Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli, Şırnak'ın Beytüşşebap, Diyarbakır'ın Lice ve Hani, Siirt'in Pervari, Bitlis'in Merkez, Bingöl'ün Kiğı, Batman'ın Kozluk ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 105 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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  • 28 Ekim 2016, Cuma 09:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;zer özer

rabbim yar ve yardımcınız olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.10.2016 11:38
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