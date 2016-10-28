105 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 20-26 Ekim arasında Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli, Şırnak'ın Beytüşşebap, Diyarbakır'ın Lice ve Hani, Siirt'in Pervari, Bitlis'in Merkez, Bingöl'ün Kiğı, Batman'ın Kozluk ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 105 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

