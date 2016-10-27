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ile arasında ler kalktı

ve karşılıklı olarak leri kaldırdı. Karar yarından itibaren geçerli olacak.

Türkiye ile Irak arasında vizeler kalktı

'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, 2014 yılından beri üzerinde çalışılan Türkiye ile arasında resmi pasaportlara yi kaldıran anlaşmanın nihayet 28 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini, söz konusu anlaşma uyarınca diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk ve Irak vatandaşlarının Irak ve Türkiye'ye seyahat için artık vizeye gereksinim duymayacaklarını açıkladı.

Büyükelçi Kaymakcı, değişikliğin sadece diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için geçerli olduğunu, umuma mahsus Irak pasaportlarına ise etiket vize, e-vize ve C1 (tedavi, turizm ve ticaret) vize uygulamasının devam ettiğini, Türkiye'nin vize koşullarını yerine getiren ve önerildiği şekilde başvuran Iraklılara aynı gün vize verebildiğini vurguladı.

Büyükelçi Kaymakcı, 2016 yılı başında başlatılan yeni vize uygulamaları ve kolaylıklarıyla, koşulları yerine getiren Iraklıların kolay ve hızlı bir şekilde vize alabilirken, Irak'tan Türkiye'ye ve diğer Avrupa ülkelerine yasadışı göçün ise önemli ölçüde azaltıldığını da kaydetti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 20:17
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