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Şehidin ‘adı’ için...

Şehidin ‘adı’ için...
Batman'da FETÖ'nün elebaşı ile aynı ismi taşımak istemeyen (26) soluğu adliyede aldı. Adını değiştirmek için dava açtı. Özsunar, "Terör örgütü elebaşısı ile aynı adı kullanmak istemiyorum. Adımın Ömer Halisdemir olmasını istiyorum. Devletimizin ve milletimizin kaderini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'in ismini taşımak istediğim için bu adı seçtim" açıklamasını yaptı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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