Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto için toplananlara hitaben "Yaşananları sıradan bir durum gibi kabul etmeyeceğiz. Şimdiye kadar hep erken seçim gördük, bundan sonra erken seçim yok. Belediyeler iade edilene kadar direniş var. 81 ilde kim hangi güçle sokağa çıkabiliyorsa bütün arkadaşlarımız çıkacaklar. Geri adım atmak yok" demişti.
PKK'nın kuklası Selo'ya soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, bugün Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma açtı.
Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto için toplananlara hitaben "Yaşananları sıradan bir durum gibi kabul etmeyeceğiz. Şimdiye kadar hep erken seçim gördük, bundan sonra erken seçim yok. Belediyeler iade edilene kadar direniş var. 81 ilde kim hangi güçle sokağa çıkabiliyorsa bütün arkadaşlarımız çıkacaklar. Geri adım atmak yok" demişti.
Etiketler: HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
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hain herif sıra sanada geldi
DEMIRTAS DENILEN KAFIR BATI AJANI NEDEN HALA AYAKTA TÜRKIYENIN VE KÜRTLERIN DÜSMANI BU SATILMIS TERÖRIST:
önceki gibi zorla silah korkusuyla çıkartmaya benzemez bu halk uyandı kimin ne oldugunu gördü geçti borun pazarı sür eşegini nigdeye diye bir temsil vardı ohesap geçti o zoba günleriniz bekle gör sırasıyla hesabın görülmedi daha figenide yanına alda konuş
> Şeytani akıl > İngiltere > ABD > AB > PKK > Selo Moloztaş ve arkadaşları
SILHOOOO SEN ANCA BU SAATTEN SONRA KENDİN GİBİ TERÖR KUKLALARINI SOKAĞA ÇAĞIRIRSIN, BU HALK BU MİLLET SİZDEN TİKSİNİYOR, SİZ KÜRT OLAMAZSINIZ VE DEĞİLSİNİZDE ZATEN... BEN BİR KÜRT OLARAK SEN VE DHPKK DAN NEFRET EDİYORUM, YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ...
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