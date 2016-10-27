PKK'nın kuklası Selo'ya soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca HDP Milletvekili Selahattin Demirtaş hakkında bu gün yaptığı konuşmaları nedeniyle 'Halkı kanunlara uymamaya tahrik, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama, Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç ve Suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.



Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto için toplananlara hitaben "Yaşananları sıradan bir durum gibi kabul etmeyeceğiz. Şimdiye kadar hep erken seçim gördük, bundan sonra erken seçim yok. Belediyeler iade edilene kadar direniş var. 81 ilde kim hangi güçle sokağa çıkabiliyorsa bütün arkadaşlarımız çıkacaklar. Geri adım atmak yok" demişti.