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PKK'nın kuklası Selo'ya soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında, bugün Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma açtı.

PKKnın kuklası Seloya soruşturma
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca HDP Milletvekili Selahattin Demirtaş hakkında bu gün yaptığı konuşmaları nedeniyle 'Halkı kanunlara uymamaya tahrik, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama, Cumhurbaşkanına Hakaret, Suç ve Suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto için toplananlara hitaben "Yaşananları sıradan bir durum gibi kabul etmeyeceğiz. Şimdiye kadar hep erken seçim gördük, bundan sonra erken seçim yok. Belediyeler iade edilene kadar direniş var. 81 ilde kim hangi güçle sokağa çıkabiliyorsa bütün arkadaşlarımız çıkacaklar. Geri adım atmak yok" demişti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 18:03
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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isimsiz isimsiz

hain herif sıra sanada geldi

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evet0
hayır0
cevapla 27.10.2016 20:13
j&#252;rgen jürgen

DEMIRTAS DENILEN KAFIR BATI AJANI NEDEN HALA AYAKTA TÜRKIYENIN VE KÜRTLERIN DÜSMANI BU SATILMIS TERÖRIST:

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2016 19:53
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

önceki gibi zorla silah korkusuyla çıkartmaya benzemez bu halk uyandı kimin ne oldugunu gördü geçti borun pazarı sür eşegini nigdeye diye bir temsil vardı ohesap geçti o zoba günleriniz bekle gör sırasıyla hesabın görülmedi daha figenide yanına alda konuş

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2016 19:50
SELO İMDİR? SELO İMDİR?

> Şeytani akıl > İngiltere > ABD > AB > PKK > Selo Moloztaş ve arkadaşları

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evet0
hayır0
cevapla 27.10.2016 18:58
AMEDLİ HALK AMEDLİ HALK

SILHOOOO SEN ANCA BU SAATTEN SONRA KENDİN GİBİ TERÖR KUKLALARINI SOKAĞA ÇAĞIRIRSIN, BU HALK BU MİLLET SİZDEN TİKSİNİYOR, SİZ KÜRT OLAMAZSINIZ VE DEĞİLSİNİZDE ZATEN... BEN BİR KÜRT OLARAK SEN VE DHPKK DAN NEFRET EDİYORUM, YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.10.2016 18:24
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