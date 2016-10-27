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Pakistan'dan Türkiye ve Katar'a ortaklık çağrısı

, Pakistan, Katar ve Türkiye'nin askeri teçhizat üretiminde ortaklık kurabileceğini belirtti.

Pakistandan Türkiye ve Katara ortaklık çağrısı

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El-Attiye ile makamında yaptığı görüşmede, iki ülkenin yakın ilişkilere sahip olduğunu ve bunu ileride daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Şerif, Katar'ı her alanda desteklemeye hazır olduklarını dile getirdi, Pakistan, Katar ve Türkiye arasındaki üçlü işbirliğinin önemine dikkati çekti. Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana Türkiye ile sıcak ilişkileri olduğunu vurgulayan Şerif, "Pakistan, Katar ve Türkiye askeri teçhizat üretiminde ortaklık kurabilir" dedi.

El-Attiye ise ülkesinin Pakistan'ı stratejik ortak olarak gördüğünü kaydederek, "Ülkemizde bir terörle mücadele akademisi kuruyoruz. Bu konuda Pakistanlı eğitmenlerin de desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Katarlı Bakan ayrıca, Pakistan'dan Süper Muşak ve JF-17 thunder tipi uçaklar almak istediklerini de ifade etti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe 00:10
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