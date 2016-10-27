Osmanlı ve Bizans'tan kalma gemi batıkları bulundu

Karadeniz Sualtı Arkeolojisi Projesi kapsamında çalışmalarına devam eden arkeologlar, Karadeniz'in dibinde, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ait 40'tan fazla iyi durumda gemi tespit etti.
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Daily Mail'de yer alan habere göre Karadeniz'in 1800 metre derinliğinde yapılan çalışmalarda uzaktan kumandalı iki cihaz kullanıldı. Cihazlardan bir tanesi yüksek çözünürlüğe sahip 3D resimler toplarken diğer cihaz projektörleri, lazer tarayıcıları ve kameraları taşıyarak arazi hakkında bilgi topladı.
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Karadeniz Sualtı Arkeolojisi Projesi ekibinin başında bulunan başkan Prof. Dr. John Adams, "Projemizin temel görevi, gemilerin yattığı yerleri tespit etmek için jeofizik çalışmaları yapmak ve ayrıca Karadeniz'in hikayesini anlatacak verileri toplamak" açıklamasında bulundu.
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Çalışmada yer alan arkeologlar, oksijen azlığı nedeniyle gemilerin iskeletlerinin iyi korunduğunu kaydetti.
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