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Neredesin Meryem

13 yaşındaki Meryem Ay, 4 gün önce evden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Annesi “O daha küçücük” diye ağladı

Neredesin Meryem
Konya'da ortaokul öğrencisi Meryem Ay (13), geçen pazar günü sırra kadem bastı. Bir markette çalışan 41 yaşındaki baba Mehmet Ay, polise kayıp başvurusunda bulundu. Küçük kızın kaybolmadan önce bir erkekle görüldüğü öğrenildi. Acılı baba Ay, "Kızımın Facebook yazışmalarını okuduk. Oradaki yazışmalarında 17-18 yaşlarında F.K. isimli bir erkekle kaybolduğu gün konuşmuş, sonra da bize hiçbir haber vermeden evden çıkıp gitmiş. Komşumuz görmüş ona 'ablama gidiyorum' demiş. Ama o tarafta bir ablası yok. Kızımın yazışmalarında F.K. isimle kişiye, 'Ben bugün evden kaçacağım. Hadimi Parkı'nda buluşalım' diye yazıyor. Ben o akşam şehir merkezinde bakmadığım yer kalmadı" dedi. Gözyaşları içinde kızının eve dönmesini isteyen 40 yaşındaki anne Münevver Ay, ise şunları söyledi: "Evladım eve gelsin. Kızım, beni duyuyorsa ne olur gel kızım. O daha çocuk, küçücük. Kim götürdüyse Allah rızası için getirsin. Kızımın bulunmasını istiyorum. Daha 13 yaşında bilsem kapıyı kilitler göndermezdim. Dersleri de çok iyiydi çok da arkadaşı yoktu. Evin önünde arkadaşlarıyla oynardı. Parka bile beraber giderdik. Allah'ını seven getirsin ne olur vicdanı varsa getirsin." Öte yandan küçük kızın sosyal medyada konuştuğu kişinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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