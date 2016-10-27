Neredesin Meryem

Konya'daortaokul öğrencisiMeryem Ay (13),geçen pazar günü sırrakadem bastı. Bir marketteçalışan 41 yaşındakibaba Mehmet Ay, polisekayıp başvurusundabulundu. Küçük kızınkaybolmadan öncebir erkekle görüldüğüöğrenildi. Acılı babaAy, "Kızımın Facebookyazışmalarını okuduk.Oradaki yazışmalarında17-18 yaşlarında F.K.isimli bir erkeklekaybolduğu günkonuşmuş, sonra da bizehiçbir haber vermedenevden çıkıp gitmiş.Komşumuz görmüşona 'ablama gidiyorum'demiş. Ama o taraftabir ablası yok. Kızımınyazışmalarında F.K.isimle kişiye, 'Ben bugünevden kaçacağım. HadimiParkı'nda buluşalım' diyeyazıyor. Ben o akşam şehirmerkezinde bakmadığımyer kalmadı" dedi.Gözyaşları içinde kızınıneve dönmesini isteyen 40yaşındaki anne MünevverAy, ise şunları söyledi:"Evladım eve gelsin.Kızım, beni duyuyorsane olur gel kızım. Odaha çocuk, küçücük.Kim götürdüyse Allahrızası için getirsin.Kızımın bulunmasınıistiyorum. Daha 13yaşında bilsem kapıyıkilitler göndermezdim.Dersleri de çok iyiydi çokda arkadaşı yoktu. Evinönünde arkadaşlarıylaoynardı. Parka bileberaber giderdik. Allah'ınıseven getirsin ne olurvicdanı varsa getirsin."Öte yandan küçükkızın sosyal medyadakonuştuğu kişiningözaltına alınıp serbestbırakıldığı öğrenildi.
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